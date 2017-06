Traurigen kleinen Kauz gerettet

Die Flügel sind heil, nur das Auge ist ein bisschen dick. Der Kauz wird jetzt von Tierärztin Vroni Botsch versorgt. − Foto: cl Die Flügel sind heil, nur das Auge ist ein bisschen dick. Der Kauz wird jetzt von Tierärztin Vroni Botsch versorgt. − Foto: cl



Eine ganze Nacht lang haben die Limmers in Wäschhausen einen Kauz verzweifelt rufen und krächzen gehört. Am nächsten Morgen machten sie sich auf die Suche nach dem bemitleidenswerten Geschöpf. Und sie wurden schnell fündig: Die Elterntiere lagen tot auf der Staatsstraße am Wäschhauserberg, der kleine Waise, der so jammerte, saß im Graben. "Wir haben ihn mitgenommen und erst mal im Hasenstall untergebracht. Im Erdgeschoss wohnt momentan der Hase, im Obergeschoss des Stalls der Kauz", erzählt Christine Limmer.

Die Nachbarin in Wäschhausen, Tierärztin Vroni Botsch, hatte sich schon im vergangenen Jahr eines Turmfalken angenommen, der aus dem Nest im Kirchturm Heiligkreuz gefallen war. Von der Vogelkinder-Betreuung im vergangenen Jahr hat Vroni Botsch noch eingefrorene Hühnerherzen übrig. Diese werden dem kleinen Patienten jetzt in kleinen Dosen verabreicht. Auch wenn das Auge noch etwas geschwollen ist, scheint das momentan sein einziges Problem zu sein. Gebrochene Flügel und andere Verletzungen konnte die Tierärztin nicht feststellen. Bald dürfte der Kauz flügge sein, so die Hoffnung von Vroni Botsch. Die Tierärztin will versuchen, den Waisen in einer Aufzuchtstation in Aschau oder Oberreith unterzubringen, damit er von Altvögeln das Jagen lernt. Bis dahin wird er gut versorgt. − luh/clEinen ausführlichen Bericht lesen Sie am 2. Juni in der Heimatzeitung.