Kunstmeile-Ausblick: Noch fünf Tage

Fotos: luh Fotos: luh



"Es ist nicht nur interessant, einmal in einen Kopf hineinzuschauen, sondern auch heraus", findet der Trostberger Künstler und Kunstmeilen-Initiator Werner Pink. Deshalb hat er in seinen "Begehbaren Kopf", der neben vielen anderen Skulpturen auf dem Begegnungsplatz an der Jahnstraße steht, eine kleine Bank hineingebaut. Der Kopf entpuppt sich innen nicht nur als Käfig der Gedanken, sondern als Kathedrale aus Licht und Schatten, Blättern und Blau, Bewegung und Ruhe. Wie passend, dass sich im Hirnkastl des Kopfes eine Amsel eingenistet hat.

Das Werk wird in nächster Zeit auf der Wiese stehen bleiben. Viele andere Objekte sollten noch in diesen Tagen besichtigt werden. Denn die Kunstmeile ‘17 Trostberg läuft nur noch bis Pfingstmontag, 5. Juni. Am Freitag, 2. Juni, besteht ab 17 Uhr noch einmal die Möglichkeit, an einer Führung inklusive Lichtershow teilzunehmen (Treffpunkt am Postsaal). Im Anschluss an die Führung, um 18.30 Uhr, läuft im Stadtkino der Film über Joseph Beuys. Anmeldungen unter kultur@trostberg.de. − luh