Heiligkreuzer Ballartist lässt im Beachsoccer aufhorchen

Auf dem Rasen hat er seinen TSV Heiligkreuz in der Fußball-A-Klasse mit 18 Saisontoren in den Kreis der Aufstiegsaspiranten geschossen. Schon länger ziemlich hochklassig unterwegs ist André Anton auf Sand. Im Beachsoccer gehört der 30-Jährige aus Wäschhausen zu Deutschlands Besten. Gerade ist er vom fünftägigen Trainingslager des Nationalkaders in Brandenburg zurückgekehrt.

"Das ist eine super Abwechslung zum normalen Fußball – mit größerem Spaßfaktor, mit Partystimmung, Turnieren am Strand und Musik im Hintergrund", beschreibt André Anton die Faszination des Strandfußballs, die ihn vor etwa sechs Jahren gepackt hat. Damals gewann er mit seinen Spezl’n vom TSV Altenmarkt, für den er bis vergangenen Sommer sieben Jahre lang auf Torejagd war, den Beachsoccer-Cup in Traunwalchen.

Sich in der Luft akrobatisch mit Seitfall- und Fallrückziehern zu behaupten, bei der Ballannahme, weil es kaum Fouls gibt, mehr Zeit zu haben, seine Technik auszuspielen, sich taktisch klug zu verhalten und immer den Blick für den Mitspieler zu haben – diesen spezifischen Beachsoccer-Herausforderungen hat sich André Anton dann noch bei weiteren Turnieren gestellt. Nun hat ihn der Deutsche Beachsoccer-Verband (DBSV) zum Trainingslager im Freizeitpark "TropicaI Islands" eingeladen. Vor der Kulisse der größten Traglufthalle der Welt absolvierten 17 Auserwählte aus ganz Deutschland an fünf Tagen jeweils drei Einheiten samt Videoschulung. "Es ist ganz gut gelaufen, im Juli darf ich für Deutschland beim Vier-Nationen-Turnier in Udine auflaufen", sagt André Anton.



Die ideale Vorbereitung für weitere Nationalmannschaftsaufgaben ist am 17. und 18. Juni das ESB-Beachsoccer-Masters in Traunwalchen, der heimischen Strandfußball-Hochburg. Mit der SpVgg Baumburg trifft André Anton dort auch auf einen Kollegen aus dem DBSV-Kader. Denn mit Toni Mook aus Traunreut hat es noch ein zweiter Chiemgauer Kicker in die deutsche Beachsoccer-Elite geschafft. Der 27-Jährige, der das Fußballspielen beim TuS Traunreut gelernt hat und derzeit beim Landesligisten SBC Traunstein unter Vertrag ist, gehört schon seit einigen Jahren in den erweiterten Kreis der Verbandsauswahl.



André Anton muss jetzt aber erst mal den Schalter wieder umlegen von Sand auf Rasen, von gepflegter Ballartistik auf verbissene Zweikämpfe. Denn: Am Samstag, 3. Juni, um 15 Uhr geht er mit seinem Heimatverein TSV Heiligkreuz in das letzte und wichtigste Saisonspiel. Im Duell gegen den SV Mehring gilt es, mit einem Sieg Platz 2 in der A-Klasse 5 und damit die Teilnahme an der Aufstiegsrelegation zu erobern – Fallrückziehertore natürlich dennoch nicht ausgeschlossen...

