Integration in der Alten Schmiede: Bundesprojekt in Kirchanschöring

Beim Aufräumen der alten Schmiede. −Fotos: Schätzl



"Wenn wir helfen können, dann tun wir das gerne", sagt Anna Niedermayer. Sie und ihr Mann Franz besitzen in Kirchanschöring (Landkreis Traunstein) eine wunderschöne alte Schmiede mit mehr als 400 Jahren Vergangenheit. "Meine Vorfahren konnten sich vor 200 Jahren als Bauern frei kaufen und haben dabei die Alte Schmiede erworben", berichtet Franz Niedermayer. Die Schmiede war bis in die 1960er Jahre in Betrieb – geführt von Andreas Niedermayer, dem Onkel des heutigen Besitzers.

Dieses historische Juwel stellt die Familie Niedermayer nun für ein Schmiedeprojekt im Rahmen des bundesweiten Programmes "500 Landinitiativen" des Bundeslandwirtschaftsministeriums zur Verfügung. Das Programm unter Leitung von Landwirtschaftsminister Christian Schmidt unterstützt mit der Finanzierung von Sachkosten gezielt das Ehrenamt für die Integration von Geflüchteten in ländlichen Regionen wie dem Landkreis Traunstein: "Denn die Solidarität in einer Dorfgemeinschaft kann Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, Mut für einen Neuanfang und gesellschaftlichen Halt bieten. Angesichts des demografischen Wandels bietet die Eingliederung der neuen Nachbarn auch Chancen für die Regionen selbst", so das Bundeslandwirtschaftsministerium.

Eine besondere Unterstützung erhalten junge Flüchtlinge mit dem Projekt durch " Paten für Arbeit" zur Integration in die Arbeitswelt. Einer dieser ehrenamtlichen Paten von Startklar ist nun Kashif Mohammad, selbst vor einigen Jahren aus Pakistan nach Deutschland geflohen. Er hat seit kurzem einen Gesellenbrief als Schmied in der Tasche und arbeitet in der Kunst-und Bauschlosserei Lorenz Willberger in Teisendorf. − redMehr zum Thema lesen Sie am Freitag, 2. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.