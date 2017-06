Exhibitionist im lila Dirndl beim Lottospielen überführt

In einem lila Dirndl war im Mai ein Exhibitionist im Landkreis Traunstein gesehen worden, nun hat sein Outfit den Mann überführt. −Symbolfoto: PNP In einem lila Dirndl war im Mai ein Exhibitionist im Landkreis Traunstein gesehen worden, nun hat sein Outfit den Mann überführt. −Symbolfoto: PNP



Wie bereits Anfang Mai berichtet, hat die Polizei nach einem Exhibitionisten gefahndet, der in Siegsdorf (Landkreis Traunstein) aufgetreten war. Der Mann hatte damals ein lilafarbenes Dirndl und hohe Schuhe getragen und gegenüber einer Frau sein Geschlechtsteil entblößt. Die Fahndung war zunächst ergebnislos verlaufen.

Am Mittwochmittag betrat der Mann jedoch ein Geschäft an der Bahnhofstraße in Grassau, um Lotto zu spielen, und konnte wenig später festgenommen werden. Er war erneut mit einem lila Dirndl bekleidet. Wieder spielte der Mann mit einer Hand über dem Kleid an seinem Geschlechtsteil herum, entblößte sich aber nicht. Als der Mann das Geschäft verlassen hatte, las eine Mitarbeiterin das Kennzeichen an seinem Fahrzeug ab und verständigte die Polizei. Einsatzkräfte observierten die Wohnadresse im nördlichen Landkreis, wo der 67-jährige Beschuldigte schließlich gegen 17.30 Uhr festgenommen werden konnte.

In seinem Fahrzeug fanden sich neben diversen Damenbekleidungsstücken auch zwei Perücken sowie das lilafarbene Dirndl, das er bei den Vorfällen in Siegsdorf und Grassau getragen hatte. Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Beamten keine weiteren Damenbekleidungsstücke. Der Beschuldigte wurde nach der Vernehmung wieder auf freien Fuß gesetzt. − red