Sanierung der Bundesstraße 304: Arbeiten gut im Zeitplan

Seit Montag wird die Fahrbahn der Bundesstraße 304 zwischen St. Georgen und Matzing im Stadtgebiet von Traunreut (Landkreis Traunstein) bis in elf Zentimeter Tiefe abgefräst und dann neu asphaltiert. Die Schönwetterlage ermöglichte einen guten Start, sodass am Freitag bereits wieder mit dem Einbau der neuen Asphaltdecke in St. Georgen begonnen werden kann. Bis die gesamte Strecke wieder geöffnet werden kann, wird es trotzdem noch drei Wochen dauern. (Video am Ende des Artikels)

"Wir liegen gut im Zeitplan", versichert Peter Maltan, zuständiger Abteilungsleiter beim Staatlichen Bauamt in Traunstein. Aus jetziger Sicht kann die auf vier Wochen festgesetzte Gesamtbauzeit für den 4,8 Kilometer langen Abschnitt der Bundesstraße eingehalten werden.

Fünf Tage nehmen alleine die Fräsarbeiten auf der gesamten Strecke in Anspruch. Das entfernte Material wird mit Lastwagen abtransportiert. Während die vier Zentimeter starke Deckschicht später mit neuem Asphalt vermengt an anderen Straßen verwendet werden kann, muss das Material darunter entsorgt werden, so Maltan.

Spürbar sind die Bauarbeiten auf für alle Fahrzeugbenutzer der B304 auf der Strecke zwischen Altenmarkt und Traunstein, die großräumig über Truchtlaching und Seebruck beziehungsweise Traunreut umgeleitet werden. Gerade von Traunreut nach Matzing staut sich an der Einfahrt in die Bundesstraße der Verkehr immer wieder zurück.

Angebliche Rückstaus bis zum Kreisverkehr in Oderberg wurden dem Bauamt zwar noch nicht gemeldet, aber Peter Maltan weiß, dass es gerade zu Stoßzeiten (morgens und bei Schichtwechsel der großen Traunreuter Arbeitgeber) zu Staus kommen kann. Die Ampel in Matzing habe man bewusst nicht komplett ausgeschaltet, um den Fußgängern eine gefahrlose Überquerung der Straße zu ermöglichen. Durch die Detektoren an der Ampelanlage werde aber die maximale Frequenzzeit für Fahrzeuge von Traunreut in Richtung Traunstein und umgekehrt geschaltet: "Wir achten darauf, ob das funktioniert." − hr

