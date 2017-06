Frau will drei gefrorene Suppenhühner im Kinderwagen stehlen

In einem Kinderwagen hatte die Frau die drei Suppenhühner versteckt. −Symbolbild: dpa In einem Kinderwagen hatte die Frau die drei Suppenhühner versteckt. −Symbolbild: dpa



Drei gefrorene Suppenhühner hat eine 20-jährige Asylbewerberin aus Nigeria am Donnerstag in einem Supermarkt in der Trostberger Straße in Traunreut entwendet.

Das Personal hatte gegen 17:30 Uhr die Frau beobachtet, wie sie die drei Suppenhühner in ihren mitgebrachten Kinderwagen versteckte und an der Kasse nur ein Huhn bezahlte. Die hinzugezogene Polizei fand in der Handtasche der 20-Jährigen noch eine Packung Salz, Make up sowie eine Dose Creme. Überdies wurde im Kinderwagen ein Küchenmesser mit 15 cm Klingenlänge gefunden. Die Diebin wird wegen Ladendiebstahl angezeigt. − red