Hilferuf ans Landratsamt: Von Bauherrn "die Schnauze voll"

Die CSU-Stadträtin Luise Bernauer ist stinksauer. Erneut hat ein Hauseigentümer, der zahlreiche Immobilien in Trostberg besitzt und überall ein wenig herumwerkelt, Fakten geschaffen, die nicht im Sinne der Stadt sind. Vom Parkplatz der Pizzeria in Schedling aus hat er eine Zufahrt zu einem benachbarten Anwesen angelegt und dafür den steilen Hang aus Sand, Kies und Nagelfluh abgegraben, der direkt an die Hauswand reichte.

Der Hang ist porös, immer wieder rieseln kleinere Steinchen herab. Oberhalb der Abgrabung stehen Bäume und Sträucher. Im Herbst war ein Baum herabgestürzt und hatte die Mülltonne auf dem Parkplatz zerdrückt. "Gott sei Dank war niemand auf dem Parkplatz, der verletzt wurde", sagt Natalia Nazarova, die Wirtin der Pizzeria. Das Retsaurant wird nach den Ferien wieder öffnen – und nicht wie vielfach erzählt wird, für immer schließen. Die Wirtin hofft, dass der Hang dann nicht auf ihren Parkplatz gerutscht ist. Auch der Kies und Sand, der abgegraben und weiter oben am Hang wieder abgelagert wurde, macht ihr Sorgen. "Wenn es stark regnet, kommt das alles wieder herunter."

Luise Bernauer befürchtet ebenso, dass diese Abgrabung ohne Stützmauer einem heftigen Regenguss oder Starkregen nicht standhält. Diesen Eingriff in den Hang findet sie "kriminell", wie sie am Mittwochabend in der öffentlichen Stadtratssitzung sagte. Bürgermeister Karl Schleid erklärte, dass die Stadt keinen Einfluss darauf habe, was der Grundeigentümer "in seinem Garten macht". Verstöße gegen das Baurecht sanktionieren könne nur das Landratsamt. Michael Reithmeier vom Büro des Landrates sagte auf Nachfrage der Heimatzeitung, dass ein Mitarbeiter des Landratsamtes den Vorgang prüfe.

