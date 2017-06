TS16 bei Tittmoning: Ausbau startet nach Pfingstferien

Etwas weniger als vier Kilometer lang ist das Stück der Kreisstraße TS16 südlich von Tittmoning (rot), das voraussichtlich ab Montag, 19. Juni, ausgebaut wird. Die linke orangefarbene Linie macht einen Teil der Ausweichroute kenntlich. −Grafik: Landratsamt Etwas weniger als vier Kilometer lang ist das Stück der Kreisstraße TS16 südlich von Tittmoning (rot), das voraussichtlich ab Montag, 19. Juni, ausgebaut wird. Die linke orangefarbene Linie macht einen Teil der Ausweichroute kenntlich. −Grafik: Landratsamt



Bis zum Ende der Pfingstferien wird man von Wiesmühl aus noch an Mayerhofen und Abtenham vorbei auf der TS16 in Richtung B20 fahren können – dann wird die Kreisstraße bis November gesperrt. Grund ist der Ausbau des rund 3,9 Kilometer langen Straßenabschnitts. Seit den 1970er Jahren sei er eine Lkw-Umfahrung Tittmonings, schreibt das Landratsamt Traunstein auf seiner Internetseite: "Durch die starke Schwerverkehrsbelastung weist die TS16 mittlerweile auf ganzer Länge enorme Fahrbahnschäden auf."

Erneuert werden sollen die Asphaltschichten und die Entwässerung, nach Abschluss der Arbeiten wird die Straße außerdem sieben Meter breit sein. Dafür muss die Straße vom Baubeginn am Montag, 19. Juni, an bis in den November komplett gesperrt werden. Während dieser Zeit wird der Schwerverkehr in Freilassing-Süd von der B20 abgeleitet. Die Laster müssen über Teisendorf, Waging sowie die Tittmoninger Ortsteile Wiesmühl und Kay nach Burghausen ausweichen – also einen Bogen westlich des Waginger Sees schlagen. Für die Fahrtrichtung nach Süden gilt die umgekehrte Strecke. − smbMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 3. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.