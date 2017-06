Neues von der Kinderhilfe Nepal Waging: "Überall Baustellen"

Auf der Treppe (1. Reihe) Anita, Pabina, Nisha, Sabina, dazwischen Barsha und Dependra. 2. Reihe Aruna, Sapana, Sanil, Ashma, dazwischen Sochan. 3. Reihe Prabha, Devika, Nima und Goma. −Fotos: Hickl Auf der Treppe (1. Reihe) Anita, Pabina, Nisha, Sabina, dazwischen Barsha und Dependra. 2. Reihe Aruna, Sapana, Sanil, Ashma, dazwischen Sochan. 3. Reihe Prabha, Devika, Nima und Goma. −Fotos: Hickl



Neues von der Kinderhilfe Nepal Waging: Die Mitglieder Ruth und Manfred Hickl aus Wertheim waren im April und Mai vor Ort und schickten den Wagingern einen ausführlichen Reisebericht. "Wir haben gut ausgefüllte 30 Tage erlebt. Viel Freude mit unseren Kindern, eine schöne und anstrengende Trekkingtour, am Annapurna Basecamp traumhaftes Wetter und viele nette Begegnungen. Seit langer Zeit hatten Sangita und unsere Kinder in Kathmandu keinen Besuch mehr aus Deutschland und es war höchste Zeit, dass mal jemand vom Verein nach ihnen schaut.

Wir wollten unsere Kinder besuchen, hören und sehen, wie es ihnen nach dem Erdbeben im April 2015 geht. Ich selber telefoniere sehr oft mit Sangita, da wir seit vielen Jahren ein enges freundschaftliches Verhältnis haben. Wir hatten bei unserer Zeitplanung genügend Zeit für Besuche und Gespräche eingeplant und ich muss sagen, es war gut so.

Die Situation in Kathmandu ist für uns hier in Deutschland nicht vorstellbar. Nur so zur Erklärung, unser neues kleines Haus liegt vom Stadtkern circa 17 Kilometer entfernt und mit dem Taxi braucht man für die paar Kilometer anderthalb Stunden. Unvorstellbare Straßenverhältnisse, überall Baustellen, Schlamm, Schotter, sehr große Schlaglöcher, um die sich die vielen Autos und Motorräder winden. Bei Regen füllen sich diese Schlaglöcher mit Wasser und alles ist eine Seenlandschaft, durch die die Autos irgendwie durch müssen. Wir hatten oft Sorge, dass unser Taxi voll Wasser läuft. Sangita muss ja auch öfters in die Stadt und fährt dann mit dem Bus. Für einen Einkauf ist sie vier Stunden unterwegs." − redMehr zum Thema lesen Sie am Samstag, 3. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.



Das neue kleine Haus der Kinderhilfe Nepal.