Sturzbetrunkene Gäste: Polizei schließt Traunreuter Gaststätte

Mehrere sturzbetrunkene Menschen traf die Polizei in einer Gaststätte in Traunreut an. −Symbolfoto: dpa Mehrere sturzbetrunkene Menschen traf die Polizei in einer Gaststätte in Traunreut an. −Symbolfoto: dpa



Ein hilflos am Boden liegender Gast, ein weiterer, der sich betrunken den Kopf aufschlägt: Exzessiver Alkoholkonsum in einer Gaststätte in Traunreut (Landkreis Traunstein) hat in der Nacht zum Sonntag ein Großaufgebot von Polizei und Rettungsdienst auf den Plan gerufen. Am Ende wurde der Gaststättenbetrieb eingestellt; laut Polizei soll die Konzession des Mannes auf den Prüfstand gestellt werden.

Gegen 2.30 Uhr wurden Polizei und Rettungsdienst nach einem Notruf zu der Gaststätte beordert. Dort fanden sie einen Betrunkenen auf dem Boden liegend vor. Der 34-Jährige konnte nicht mehr von selbst aufstehen; er wurde mit Verdacht auf Alkoholvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Nach Zeugenangaben war der Mann schon sturzbetrunken in der Lokalität angekommen, bestellte sich dann aber noch eine ganze Flasche Hochprozentiges - die er vom Wirt auch ausgehändigt bekam.

Während sich die Einsatzkräfte um den 34-Jährigen kümmerten, torkelte ein weiterer Gast vor dem Lokal, stürzte und zog sich eine klaffende Platzwunde am Kopf zu. Auch der 61-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht. Im Lokal selbst traf die Polizei dann auf weitere "sehr stark angetrunkene Gäste". Der Wirt wurde deshalb aufgefordert, den Ausschank für diesen Abend zu beenden und den weiteren Betrieb einzustellen. Beim Hinausgehen stürzte dann ein weiterer Gast; dieser blieb aber unverletzt.

Weil es nach Polizeiangaben in besagtem Lokal in der Vergangenheit bereits mehrfach zu ähnlichen Einsätzen gekommen war - teilweise endeten diese auch mit gewalttätigen Auseinandersetzungen - wurde der Wirt wegen Verstoßes gegen das Gaststättengesetz angezeigt. Laut Polizei habe er bereits mehrfach Alkohol an bereits stark alkoholisierte Gäste ausgeschenkt "und damit seine Pflichten als Betreiber wiederholt verletzt". In Betracht kommen laut Polizei neben Auflagen auch die Einschränkung der Öffnungszeiten oder sogar der Entzug der Konzession. − red

