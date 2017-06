Mann schlägt mit Stock auf ältere Frau ein - Zeugen gesucht

Ein Mann hat an einem Wanderweg eine Frau mit einem Stock geschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. −Symbolfoto: Jens Büttner/Archiv Ein Mann hat an einem Wanderweg eine Frau mit einem Stock geschlagen. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. −Symbolfoto: Jens Büttner/Archiv



Mit einem Stock hat ein Mann am Sonntagnachmittag auf eine Frau eingeschlagen - kurz zuvor waren die beiden in Streit geraten. Das berichtet die Polizei am Dienstag.

Nach Angaben der Polizei beobachtete ein Wanderer aus Obing auf dem Wanderweg zwischen Adlgaß und dem Frillensee, an der Abzweigung zum Gamskogel, gegen 12.20 Uhr, wie ein etwa 55 - 60 Jahre alter Mann lautstark auf eine zwischen 70 und 75 Jahre alte Frau einredete. Dann nahm der Mann einen Stock und schlug auf die Frau ein, so dass diese aufschrie. Der Obinger forderte den Mann auf, die Frau in Ruhe zu lassen und informierte die Polizei.

Trotz eingeleiteter Fahndung konnten der Mann und die Frau nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei sucht nun nach dem Schläger. Der Mann war ca. 55 - 60 Jahre alt und sprach bayerischen Dialekt. Er stammt wohl aus Inzell und trug ein blaues Polo-Shirt.

Zeugen des Vorfalles, sowie der an dem Streit beteiligte Mann und die Frau, werden gebeten, sich bei der Polizei in Traunstein unter der Nummer 0861/9873-0 zu melden. − pnp