Hilfloses Kitz wieder mit Geiß vereint

Auf dem Weg zur Mutter: Jägerin Lucie Egner setzte das Jungtier am Friedhof aus, wo die Geiß schon auf den Nachwuchs wartete. − Fotos: Mayer Auf dem Weg zur Mutter: Jägerin Lucie Egner setzte das Jungtier am Friedhof aus, wo die Geiß schon auf den Nachwuchs wartete. − Fotos: Mayer



Freilaufende Hunde haben nach Vermutung von Jäger Martin Mayer am Pfingstsonntag ein Rehkitz in St. Georgen von der Mutter verjagt. Eine Anwohnerin fand das junge Reh, alarmierte die Polizei, die wiederum den Jäger um Hilfe bat. Tatsächlich konnte Martin Mayer einschätzen, wo sich die Mutter des Kitzes aufhält. Mit seiner Partnerin Lucie Egner, die ebenfalls Jägerin ist, brachte Mayer das Kitz zur Geiß, die den Nachwuchs wieder annahm.

Am Pfingstsonntag hatte eine besorgte Anwohnerin aus St. Georgen der Traunreuter Polizei mitgeteilt, dass vor ihrem Wohnhaus neben dem Dorfwirt ein kläglich jammerndes Rehkitz herumirrt. Die Frau befürchtete, dass das hilflose Tier auf die Hauptstraße laufen und dort von einem Fahrzeug überfahren werden könnte. Nachdem der Frau zugesichert wurde, dass der zuständige Jagdpächter verständigt wird, vermutete die Anwohnerin, dass das Tier möglicherweise wegen ihrer Mitteilung erschossen wird und bat darum, dass dies nicht geschieht. Die besorgte Frau konnte beruhigt werden und sich dann selbst davon überzeugen, wie das Rehkitz von Jagdleiter Martin Mayer und dessen Lebensgefährtin Lucie Egner eingefangen wurde. Die beiden erfahrenen Jäger trugen dabei Handschuhe, damit das Jungtier so wenig Menschengeruch wie möglich annimmt.



Auf einem gepflasterten Stellplatz ruhte sich das Kitz aus. Auf einem gepflasterten Stellplatz ruhte sich das Kitz aus.



Jagdleiter Martin Mayer wusste auch, wo sich die "Geiß", also das Muttertier, in der Regel aufhält: Nur wenige hundert Meter von der Fundstelle entfernt am nördlichen Rand von St. Georgen. Dort setzten er und seine Freundin das immer wieder nach seiner Mutter schreiende Jungtier aus. Das Rehkitz lief anschließend zur Mutter. "Mama und Kind Reh verschwanden nach kurzer Begrüßung glücklich vereint, gesund und munter wieder in ihrem Revier", so die Polizei.

