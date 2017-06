Großrazzia mit 100 Polizisten in Asylunterkunft Traunreut +++ Video

Absolut friedlich verlief der Polizei-Großeinsatz am Dienstagmorgen in Traunreut. − Foto: hr Absolut friedlich verlief der Polizei-Großeinsatz am Dienstagmorgen in Traunreut. − Foto: hr



Rund 100 Polizisten durchsuchten am Dienstagmorgen die Asylunterkunft auf dem ehemaligen Festplatz in Traunreut (Lkr. Traunstein), in der bis zu 200 Bewohner untergebracht sind. Anlass waren eine Reihe von Polizei-Einsätzen und Strafanzeigen, die es in der Gemeinschaftsunterkunft in der Tachertinger Straße seit August 2016 gegeben hatte.

Um die Identität und den Aufenthaltsstatus der 136 anwesenden Bewohner festzustellen, rückten die Einsatzkräfte des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd im Beisein der Regierung von Oberbayern und des Landratsamtes Traunstein in Traunreut an.

Rund 50 Polizeieinsätze hatten Beamte der Polizeidienststelle Traunreut und der Polizeiinspektion Trostberg seit August 2016 in der Unterkunft. Die Folge waren insgesamt 30 Strafanzeigen, vom versuchten Totschlag über Körperverletzungsdelikte bis hin zur Sachbeschädigung. Dabei verwendeten die Täter auch gefährliche Gegenstände wie etwa ein Messer. Zudem waren einige Täter oder Verdächtige bei den Kontrollen unter Alkohol- oder Drogeneinfluss.



Beeindruckend war die Zahl der Polizeifahrzeuge, die an der Waginger Straße geparkt waren. − Foto: hr Beeindruckend war die Zahl der Polizeifahrzeuge, die an der Waginger Straße geparkt waren. − Foto: hr



Gegen 7.30 Uhr hatte eine Hundertschaft an Polizeibeamten mit der Durchsuchung der Gemeinschaftsunterkunft begonnen. Die Überprüfung des Gebäudes und der 136 Bewohner, die sich laut Sprecher Jürgen Thalmeier vom Präsidium Oberbayern alle berechtigt in der Unterkunft aufhielten, war nach rund eineinhalb Stunden abgeschlossen. Festgestellt wurden dabei zwei Verstöße nach dem Betäubungsmittelgesetz mit einer geringen Menge an Cannabis.

Im Umfeld der Unterkunft hatte der Einsatz vor allem wegen der großen Zahl an Polizeifahrzeugen, die am Parkplatz des ehemaligen Baywa-Geländes rund 50 Meter von der Unterkunft entfernt abgestellt waren, für Aufsehen gesorgt. Letztlich war der Einsatz aber friedlich und ohne größere Probleme abgelaufen. Beteiligt waren neben jungen Beamten der Bereitschaftspolizei auch Polizisten aus Traunreut, Trostberg und Traunstein sowie der Leiter des Sachgebiets für Ordnungs- und Schutzaufgaben im Polizeipräsidium Oberbayern Süd, Leitender Polizeidirektor Richard Gröger, Trostbergs Polizeichef Martin Hammerl sowie der Leiter der Operativen Ergänzungsdienste in Traunstein, Bernhard Seitlinger. − hr



Video: Herbert Reichgruber