"Zündung" zeitlos wichtig: Zweiradweihe in Waging

Bei Schmuddelwetter war nur der ganz "harte Kern" der Zweiradfahrer gekommen, die ihre Fahrzeuge von Pfarrer Andreas Ager segnen ließen. −Fotos: Sojer



Zum Saisonauftakt der Motorräder und Fahrräder fand die traditionelle Zweiradweihe in Waging statt. Das erhoffte Cruiser-Wetter blieb aus, stattdessen war es windig, regnerisch und etwas "zapfig" – also kein Treffen für "Warmduscher", und so war an diesem Tag nur der ganz "harte Kern" zur Zweiradweihe gekommen.

In der Predigt erinnerte Pfarrer Ager sich an seine Jugendzeit. Damals waren die alten Zündapp- Mopeds noch der Hit, die aber oftmals stillstanden, weil die Zündkerzen nicht richtig funktionierten. Auch im Leben sei die "Zündung" zeitlos wichtig. "Wir brauchen immer jemanden der uns sagt: Jetzt geht’s los!" sagte Pfarrer Ager. − bsMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 7. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.