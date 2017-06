Es steht fest: Lasermessung an sechs Stellen in Petting

Vor dem Rathaus soll demnächst eine Sitzbank zum Verweilen am Brunnen einladen. −Foto: Höfer Vor dem Rathaus soll demnächst eine Sitzbank zum Verweilen am Brunnen einladen. −Foto: Höfer



Die Geschwindigkeit darf nur innerhalb geschlossener Ortschaften und 200 Meter ab dem Ortsschild gemessen werden. Das schränkt die Möglichkeiten in der Gemeinde Petting ein, so dass nurmehr an zwei Stellen in Schönram und an vier Punkten in Petting das Tempo der Fahrzeuge kontrolliert werden kann. Wie in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates bekannt wurde, soll das an zwei bis drei Stunden pro Monat passieren. Ansonsten hatte sich das Gremium noch mit drei Bau- und zwei Zuschussanträgen zu befassen.

Erwin Schwangler möchte in Aring eine landwirtschaftliche Maschinen- und Lagerhütte bauen. Ein Vorbescheid dazu liegt bereits vor, so dass auch die Gemeinderäte keinerlei Einwände hatten. Ebenso wenig zum Bauantrag von Christian und Marion Vitzthum, die im Unterdorf ein Einfamilienhaus samt Garage bauen wollen. Für den Kanalanschluss hat der Bauherr selbst zu sorgen, die Festsetzungen des Bebauungsplanes sind eingehalten. Dasselbe gilt für ein Wohnhaus inklusive Garage im Kirchfeld III, das Bettina Riedler dort bauen will. Auch hier gab es keinerlei Bedenken.

Bekannt gab nun in öffentlicher Sitzung Bürgermeister Karl Lanzinger, was im nichtöffentlichen Teil der letzten Sitzung an Vergaben beschlossen wurden. So schlägt die "Grünordnung" im Gewerbegebiet Seestraße mit 35.700 Euro zu Buche. Die Lüftungsanlage der Turnhalle summiert sich auf 105.120 Euro, der Estrich darin kostet 11.640 Euro, der Sportboden 64.600 Euro. Die Prallwände der Sporthalle machen 99.127 Euro aus, die Geräte 77.650 Euro. Für den Trockenbau sind weitere 62.130 Euro erforderlich.