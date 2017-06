Nach der Kunstmeile ist vor der Kunstmeile

Kunstmeilen-Initiator Werner Pink (links) bedankte sich bei seinen Künstlerkollegen, seinem Team, der Stadt und den Sponsoren für die Unterstützung der Veranstaltung. − Foto: fal Kunstmeilen-Initiator Werner Pink (links) bedankte sich bei seinen Künstlerkollegen, seinem Team, der Stadt und den Sponsoren für die Unterstützung der Veranstaltung. − Foto: fal



"Erheben wir das Glas auf die Kunstmeile Trostberg ’19!" Die Ansage von Trostbergs Zweitem Bürgermeister Robert Liedl bei der Finissage im Atrium des Stadtmuseums ist eindeutig: Nach dem Erfolg der Kunstmeile ’17 soll es in zwei Jahren eine Fortsetzung geben. Diesen Erfolg konnte Liedl mit einer Zahl illustrieren: Rund 5000 Besucher wurden in den 19 Ausstellungstagen in Atrium, Postsaal und Heinrich-Braun-Mittelschule gezählt.

Bei der Gästezahl handelt es sich lediglich um einen geschätzten und eher nach unten korrigierten Wert, weil die Besucher des Freigeländes in der Statistik gar nicht erfasst werden. Die Kunstmeilen-Macher können also sogar von einer deutlich höheren Zahl ausgehen. Liedl bedankte sich beim Organisationsteam, das mit seinem Einsatz für die zeitgenössische Kunst und für die Attraktivität der Stadt Trostberg das Karl-Valentin-Zitat "Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit" erneut bestätigt habe. Und auch für die Weiterführung der Kunstmeile hatte Liedl das passende Valentin-Zitat parat: "Wer am Ende ist, kann von vorn anfangen, denn das Ende ist der Anfang von der anderen Seite."

Der Trostberger Künstler Werner Pink, der das Projekt Kunstmeile vor mehr als zwölf Jahren angestoßen hatte und seitdem unermüdlicher Motor der Veranstaltungsreihe ist, bedankte sich bei seinen Künstlerkollegen, die ihre Arbeiten wieder bereitwillig und unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatten. Bis die Modalitäten für die Kunstmeile Trostberg ’19 abschließend geklärt sind, wird sich das Team darum kümmern, "mit einem Teil der jetzt vorhandenen künstlerischen Meilensteine eine permanente Kunstmeile im Altstadtgebiet zu etablieren", sagte Stadtheimatpfleger Dr. Rainer Lihotzky.

