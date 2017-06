Einbruch in Café und Steakrestaurant

In Traunstein wurde eingebrochen. −Symbolfoto: pnp In Traunstein wurde eingebrochen. −Symbolfoto: pnp



Ein unbekannter Täter hat in der Zeit von Pfingstmontag auf Dienstagmorgen in ein Steakrestaurant und in ein Café an der Gapstraße in Traunstein eingebrochen. Der Sachschaden ist in beiden Fällen höher als der Beuteschaden.

Laut Informationen der Polizei hatte sich der Täter vermutlich in dem Café einsperren lassen. Als er alleine war, hebelte er Türen und eine Registrierkasse auf, aus der er das Wechselgeld entnahm. Danach entwendete er aus der Auslage eine große Anzahl an Pralinen und verließ das Café durch ein Fenster auf der Vorderseite. Der Sachschaden an den Türen und der Kasse dürfte bei circa 1000 Euro liegen, der Beuteschaden liegt bei circa 500 Euro.

An dem Steakrestaurant hebelte der Täter an der Gebäuderückseite das Toilettenfenster auf und stieg in das Lokal ein. Dort öffnete er gewaltsam eine Türe , die in das Treppenhaus führte. Anschließend verließ er das Lokal wieder durch ein Fenster. Bei dem Einbruch entstand ein Sachschaden von ungefähr 1000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Traunstein, Tel. 0861/9873-0. − red