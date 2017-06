Soll der Andreasmarkt am Totensonntag stattfinden?

Der Andreasmarkt in Trostberg hat Tradition. −Archivfoto: fam Der Andreasmarkt in Trostberg hat Tradition. −Archivfoto: fam



Ist es unpassend und mit dem Kirchenbesuch nicht vereinbar, wenn an einem stillen Tag wie dem Totensonntag ein Markt abgehalten wird? Mit dieser Frage beschäftigte sich der Trostberger Stadtrat. Die SPD-Fraktion hatte im November vergangenen Jahres den Antrag gestellt, den Andreasmarkt samt verkaufsoffenem Sonntag, falls er auf den Totensonntag fällt, zu verschieben. Die Stadtverwaltung hat die Folgen geprüft und dem Plenum jetzt einen Beschlussvorschlag vorgelegt: Der Andreasmarkt solle nicht verlegt werden. Die Mehrheit des Stadtrates folgte dieser Empfehlung. Es bleibt also alles beim Alten.

Gemäß dem Feiertagsgesetz des Bayerischen Landesrechts sind an sogenannten stillen Tagen (Aschermittwoch, Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag, Allerheiligen, der zweite Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag, Totensonntag, Buß- und Bettag sowie Heiliger Abend) öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen verboten, die nicht dem ernsten Charakter dieser Tage entsprechen. Die SPD stützte sich in ihrem Antrag zusätzlich auf den Appell des Landeskirchenrates vom 14. November 2013, das Veranstalten von verkaufsoffenen Sonntagen an stillen Tagen zu vermeiden.

In der Jahrmarktordnung der Stadt Trostberg sind folgende Jahrmärkte verankert: der Fastenmarkt am dritten Sonntag im März, der Kirchweihmarkt am dritten Sonntag im Oktober und der Andreasmarkt am dritten Sonntag im November. Nach einem Antrag des damaligen Wirtschaftsverbandes Trostberg im Jahr 2003 wurde der vierte verkaufsoffene Sonntag im Mai gestrichen, um eine eigene Veranstaltung wie die Autoschau noch mit einem verkaufsoffenen Sonntag kombinieren zu können.

Mehr lesen Sie am Donnerstag, 8. Juni, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.