TG Salzachtal: Spannende Rennen um die "TG-Berggams"

Tobias Irlacher und Waltraud Berger siegten bei der Berglaufmeisterschaft der TG Salzachtal. − Foto: red Tobias Irlacher und Waltraud Berger siegten bei der Berglaufmeisterschaft der TG Salzachtal. − Foto: red



Bereits zum 20. Mal richtete die Trainingsgemeinschaft Salzachtal ihre Berglauf-Vereinsmeisterschaft in Österreich aus. Der Lauf zur Kaiserbuche ist der Auftakt zur dreiteiligen Vereinsmeisterschaft der Salzachtaler. Nach dem Berglauf folgt am 22. Juni die Triathlon-Meisterschaft und in der abschließenden Disziplin "Laufgefühl" werden die Gesamt-Vereinsmeister ermittelt.

Gestartet wurde in Nussdorf am Fuße des Haunsbergs. Die vier Kilometer lange Strecke führte über zum Teil sehr steile Passagen und schmale Trails zur ehemaligen Kaiserbuche. Bei schwülheißen Bedingungen ließ die frischgebackene Siegerin des Stoißer-Alm-Berglaufs, Waltraud Berger, ihren Konkurrentinnen Carina Lütt und Bärbel Forster keine Chance. Als Vierte folgte Michaela Forster.

Bei den Herren war es ungleich spannender. Der Sportwart der TG Salzachtal, Tobi Irlacher, drückte auf das Tempo, aber der achtfache Berglaufmeister Erich Zehentner ließ sich nicht so leicht abschütteln. Es blieb bis zum Schluss spannend, aber letztendlich setzte sich der Waginger Irlacher knapp vor Zehentner durch. Der Lauf um Platz drei war mindestens ebenso spannend. Gleich fünf Konkurrenten kämpften um den letzten verbleibenden Platz auf dem Stockerl. − redMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 8. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.