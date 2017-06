Freie Wähler wählen neu: Martin Dandl bleibt an der Spitze

Die Vorstandschaft der FW Waging besteht aus (von links) Maria Obermaier (Dritte Vorsitzende, Schriftführerin), Josef Babl (Kassenwart), Elmar Schwarz (Pressewart), Marcus Kleissl (Zweiter Vorsitzender) und Martin Dandl (Vorsitzender). − Foto: red Die Vorstandschaft der FW Waging besteht aus (von links) Maria Obermaier (Dritte Vorsitzende, Schriftführerin), Josef Babl (Kassenwart), Elmar Schwarz (Pressewart), Marcus Kleissl (Zweiter Vorsitzender) und Martin Dandl (Vorsitzender). − Foto: red



Im Gasthof "Unterwirt" fand die Jahreshauptversammlung der Freien Wähler Waging statt, die ganz im Zeichen der turnusmäßigen Neuwahlen stand. Der Austritt von drei Mitgliedern der Fraktion hatte nicht nur innerhalb der FW für Gesprächsstoff gesorgt. Bis heute hätten die drei, Beppo Hofmann, Willi Reiter und Uli Heigermoser, ihre Gründe nicht öffentlich dargelegt, schreiben die Freien Wähler in einer Mitteilung. Das habe zu vielen Spekulationen geführt. Eine gemeinsame Erklärung hätte wohl allen Gerüchten ein Ende bereitet, finden die Freien Wähler.

Der Vorsitzende Martin Dandl berichtete über die Aktivitäten der FW im vergangenen Jahr. Neben einigen gesellschaftlichen Veranstaltungen wie dem Grillen erinnerte er an die Informationsveranstaltung in Otting über die Dorferneuerung, das Kinder-Ferienprogramm auf dem "Moier-Hof" und verschiedenen Fraktions- und Vorstandssitzungen. Vor dem Bürgerentscheid über die Ansiedlung eines Rewe- und Rossman-Großmarkts findet am Montag, 19. Juni, in der Tourist-information die Vorstellung des Einzelhandelskonzeptes und am Dienstag, 20. Juni, im Kurhaus eine Podiumsdiskussion statt. Das lange umstrittene Heizkraftwerk in Tettenhausen könne nun doch in nächster Zeit in Angriff genommen werden.

Die Neuwahlen wickelte Ludwig Kleissl routiniert ab. Alle Bewerber wurden einstimmig gewählt. Die Vorstandschaft setzt sich nun folgendermaßen zusammen: Vorsitzender ist Martin Dandl, sein Stellvertreter Marcus Kleissl. Zur Dritten Vorsitzenden und Schriftführerin wurde Maria Obermaier gewählt, zum Kassenwart Josef Babl. Als Pressewart fungiert Elmar Schwarz und die Kasse prüfen Georg Seehuber und Andi Kaiser. − redMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 8. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.