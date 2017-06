Wieder-Wahl bei der CSU Tittmoning: Maier macht weiter

Für ihre Treue zum Ortsverband wurden (mit Urkunden, von links) Johann Huber (40 Jahre), Wilfried Müller (30 Jahre), Alois Hörtreiter (40 Jahre) und Pankratz Niedermaier (30 Jahre) geehrt. Franz Maier (von links), Andreas Bratzdrum und Konrad Schupfner gratulierten. − Foto: red Für ihre Treue zum Ortsverband wurden (mit Urkunden, von links) Johann Huber (40 Jahre), Wilfried Müller (30 Jahre), Alois Hörtreiter (40 Jahre) und Pankratz Niedermaier (30 Jahre) geehrt. Franz Maier (von links), Andreas Bratzdrum und Konrad Schupfner gratulierten. − Foto: red



Franz Maier bleibt für weitere zwei Jahre Vorsitzender des CSU-Ortsverbandes Tittmoning. Dies ergaben die Neuwahlen, die im Gasthaus Stockhammer in Kay stattfanden. Ein Rückblick auf das vergangene Jahr, ein Bericht von Bürgermeister Konrad Schupfner und Ehrungen langjähriger Mitglieder standen außerdem auf dem Programm.

Nach einem Gedenken an verstorbene Mitglieder erstattete der Franz Maier seinen Arbeitsbericht des vergangenen Jahres. Neben Vorstandssitzungen und einer intensiver Fraktionsarbeit sei dem Ortsvorstand die Einbindung der Mitglieder und der Gesellschaft wichtig gewesen.

Dominik Maier stellte seinen detaillierten Kassenbericht vor und legte den Mitgliedern ein umfangreiches Zahlenwerk offen. Die beiden Kassenprüfer hatten nichts zu beanstanden. Damit stand einer einstimmigen Entlastung der Kasse und des Vorstands nichts im Weg.

Schupfner gab in seiner Funktion als Bürgermeister einen umfassenden Bericht aus dem Stadtrat. Er bedankte sich bei allen Vereinen für das Mitmachen beim Gottesdienst bei der Festwoche zur Erneuerung des Glaubens. Hier habe sich gezeigt, dass eine Verbundenheit innerhalb der großen Gemeinde bestehe und diese immer wieder abrufbar sei. In Baulandfragen sei Tittmoning ein attraktiver Standort. Man erkenne dies nicht zuletzt an der enormen Nachfrage. Im Altstadtbereich würden viele Wohnungen renoviert.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Vorsitzender ist für weitere zwei Jahre Franz Maier, seine Stellvertreter sind Andreas Bratzdrum, Manfred Bichlmaier und Erik Stettmer. Der Posten des Schatzmeisters bleibt bei Dominik Maier und Schriftführerin ist weiterhin Katharina Stettmer. Als Beisitzer fungieren Konrad Schupfner, Andreas Hörtreiter, Johann Huber, Alois Wichtlhuber, Martin Gramsamer, Hubert Remmelberger und Alfred Schupfner. Kassenprüfer bleiben Karl-Heinz Sagmeister und Hans Ziegler. − redMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 8. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.