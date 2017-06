Raubüberfall auf Tankstelle in Altenmarkt: Zwei Täter gefasst

Die Tatverdächtigen wurden festgenommen. −Symbolfoto: pnp Die Tatverdächtigen wurden festgenommen. −Symbolfoto: pnp



Zwei Unbekannte haben am 12. April bei einem Raubüberfall auf eine Tankstelle in Altenmarkt (Lkr. Traunstein) mehrere Hundert Euro erbeutet und dabei einen jungen Mann niedergeschlagen. Dies teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Süd erst gestern mit. Knapp vier Wochen nach der Tat gelang es der Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei, einen der Täter, einen 19-Jährigen aus der Region, festzunehmen. Jetzt wurde auch der Mittäter in Rheinland-Pfalz dingfest gemacht.

Die beiden Räuber waren laut Polizeibericht am Abend des 12. April gegen 18.40 Uhr in die Tankstelle in der Traunsteiner Straße in Altenmarkt gekommen und hatten vorgegeben, Süßigkeiten zu kaufen. Als die Angestellte (19) die Kasse öffnete, griff einer der beiden Täter unvermittelt hinein und erbeutete dabei Bargeld in Höhe von mehreren Hundert Euro. Zeitgleich schlug der zweite Täter einem 22-jährigen Mann mit der Faust ins Gesicht, als dieser der Kassiererin beistehen wollte. Die beiden Straftäter flüchteten anschließend zu Fuß aus der Tankstelle. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb zunächst ohne Erfolg.

Das Fachkommissariat K2 der Kripo Traunstein übernahm den Fall und hatte rasch eine "heiße Spur", wie die Pressestelle des Polizeipräsidiums mitteilt. Auch mit Hilfe eines Fotos aus der Überwachungskamera der Tankstelle geriet bald ein 19-Jähriger aus der Region in den Fokus der Ermittler. Die Staatsanwaltschaft Traunstein erwirkte gegen ihn einen Haftbefehl. Und am 8. Mai klickten die Handschellen. Tags darauf wurde der junge Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der 19-Jährige legte nach mehreren Wochen in Untersuchungshaft ein Geständnis ab und benannte dabei auch seinen Mittäter. Wie ein Polizeisprecher gegenüber der Heimatzeitung erklärte, wurde der 19-Jährige unter strengen Auflagen wieder aus dem Gefängnis entlassen. Am Donnerstag, 1. Juni, konnten Polizeibeamte den 18 Jahre alten Mittäter in seiner Heimat Rheinland-Pfalz festnehmen. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft. − luh