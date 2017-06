Schwangere in Unfall verwickelt

Die Rettungskräfte mussten mehrere Personen versorgen. − Foto: pnp Die Rettungskräfte mussten mehrere Personen versorgen. − Foto: pnp



Mehrere Verletzte forderte ein schwerer Zusammenstoß am Mittwoch gegen 18.45 Uhr auf der Staatsstraße 2360 bei Schnaitsee. Eine 23-jährige werdende Mutter, die in den Unfall verwickelt wurde, ist mittelschwer verletzt.

Wie die Polizei meldet, wollte eine 27-jährige Garchingerin mit ihrem Opel in Schrankbaum auf die Staatsstraße 2360 einbiegen. Dabei übersah sie den Audi einer 23-jährigen Jettenbacherin, die in Richtung Rumering unterwegs war. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, da an dieser Stelle keine Geschwindigkeitsbeschränkung besteht und 100 km/h gefahren werden darf.

Die schwangere Fahrerin aus Jettenbach wurde mittelschwer verletzt. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Wasserburg gebracht. Der Notarzt am Unfallort konnte schnell Entwarnung geben: Dem ungeborenen Kind ging es offensichtlich gut. Eine genaue Untersuchung wurde im Krankenhaus durchgeführt. Der 31-jährige Beifahrer im Audi blieb unverletzt. Die Unfallverursacherin sowie ihr 25-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt ins Krankenhaus Trostberg gebracht.

Die Feuerwehr Schnaitsee übernahm die Aufräumarbeiten und die Verkehrslenkung. Beide Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden: circa 10.000 Euro. Gegen die Unfallverursacherin wird ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. − red