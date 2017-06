Vollendete sexuelle Nötigung: Bewährungsstrafe für Asylbewerber

Zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten mit dreijähriger Bewährungszeit wurde der 39-jährige Mann aus Pakistan verurteilt. −Symbolfoto: dpa Zu einer Freiheitsstrafe von 22 Monaten mit dreijähriger Bewährungszeit wurde der 39-jährige Mann aus Pakistan verurteilt. −Symbolfoto: dpa



Eine 42-jährige Frau aus Prien lernte über das Dating-Portal "lovoo" einen 39-jährigen Asylbewerber mit pakistanischer Staatsangehörigkeit kennen. Das Treffen in Traunstein wenig später endete mit sexuellen Übergriffen im Auto der Zeugin am Rand eines Traunreuter Gewerbegebiets. Das Schöffengericht Traunstein mit Richter Wolfgang Ott verhängte am Donnerstag gegen den Angeklagten, der von seinem Schweigerecht Gebrauch machte, eine Freiheitsstrafe von 22 Monaten mit dreijähriger Bewährungszeit - wegen vollendeter sexueller Nötigung, Wegnahme des Opferautos und mehrerer Verkehrsdelikte.

Der wegen Nachstellung und Hausfriedensbruchs vorbestrafte 39-Jährige hatte die Frau über das Portal im Netz im Oktober 2016 kontaktiert und nach mehrmaligem Chatten über Whatsapp ein Essen mit ihr in Traunstein verabredet. Die Beiden trafen sich am 3. November 2016 zum Pizzaessen in einem Café, tranken Bier und unterhielten sich radebrechend auf Deutsch und Englisch.

"Wir müssen Sex machen. Heute muss es sein."

Gegen 19.30 Uhr bat der arbeitslose Asylbewerber, der angeblich vor einem halben Jahr über Griechenland nach Deutschland gekommen war, die Prienerin, ihn nach Hause zu fahren. Er habe seinen Zug verpasst. Der Angeklagte lotste die 42-Jährige mit ihrem Peugeot auf einem Umweg von Traunstein über Grabenstätt nach Traunreut. Bis dahin war nach Worten der Zeugin "alles ok". Komisch fand die Nebenklägerin, dass der 39-Jährige angeblich nahe eines Gewerbegebiets mit ausnahmslos dunklen Fenstern wohnte. Als sie auf sein Geheiß auf einem Feldweg am Waldrand den Motor abstellte, um ihn rauszulassen, zog er den Zündschlüssel ab und steckte ihn in seine Hosentasche. Dann forderte er: "Wir gehen in den Wald. Wir müssen Sex machen. Heute muss es sein."

