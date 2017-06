Bremse mit Gaspedal verwechselt: Honda weicht aus und kippt um

Der Honda geriet nach dem Zusammenstoß auf die Verkehrsinsel und kippte dann um. − Foto: FDL/AKI Der Honda geriet nach dem Zusammenstoß auf die Verkehrsinsel und kippte dann um. − Foto: FDL/AKI



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag gegen 16.40 Uhr auf der Staatsstraße 2095 in Egerer bei Chieming ereignet. Zwei Personen wurden dabei leicht verletzt.

Wie die Polizei meldet, wollte ein 74-jähriger Nußdorfer mit seinem Mini nach links in Richtung Tabing abbiegen; er blinkte und hielt an. Hinter ihm bildete sich eine Schlange von drei Fahrzeugen. Ein 58-Jähriger aus Püttlingen, der hinter der Fahrzeugschlange fuhr, verwechselte die Bremse mit dem Gaspedal und bemerkte dass er nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Aus diesem Grund zog er nach links auf die Gegenfahrbahn und wollte an der Fahrzeugschlange vorbeifahren. Doch der Nußdorfer hatte mit seinem Abbiegevorgang bereits begonnen. Der Honda des Püttlingers stieß mit dem Mini des Nußdorfers zusammen, geriet auf die Verkehrsinsel, beschädigte dort ein Verkehrsschild, kippte um und blieb er auf der rechten Fahrzeugseite liegen.

Der Unfallverursacher und dessen Beifahrerin wurden leicht verletzt; der Rettungsdienst brachte sie in umliegende Krankenhäuser. Der 74-jährige Nußdorfer und seine 71-jährige Beifahrerin blieben unverletzt.An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden; sie mussten abgeschleppt werden. − red