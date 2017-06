"Reset" im Chiemgau: Deutsche U21 holt sich die Lockerheit zurück

Serge Gnabry (l-r) und Timo Baumgartl von der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft tragen im EM-Trainingslager in Grassau am Chiemsee (Bayern) ein Tor über den Platz. Foto: Andreas Gebert/dpa Serge Gnabry (l-r) und Timo Baumgartl von der deutschen U21-Fußball-Nationalmannschaft tragen im EM-Trainingslager in Grassau am Chiemsee (Bayern) ein Tor über den Platz. Foto: Andreas Gebert/dpa



Abstiegskampf, wenig Einsatzzeit, andere Enttäuschungen: Einige U21-Profis haben keine leichte Saison hinter sich. Im Trainingslager in Grassau sollen sie den Kopf für die Titel-Mission bei der EM frei bekommen. Das Rezept: Ruhe, Idylle, Spaß und Lockerheit.

Mit dem Mountainbike um den Chiemsee heizen, die Aussicht auf die bayerischen Alpen genießen oder die Teamkollegen im Gesellschaftsspiel Tabu herausfordern: Die deutschen U21-Fußballer kommen im EM-Trainingslager in Grassau im Chiemgau nach einer langen Saison wieder auf andere Gedanken. Nach dem "Reset der Festplatte" - so nennt es Trainer Stefan Kuntz - liegt der Fokus komplett auf der Titel-Mission bei der Europameisterschaft in Polen. "Die Stimmung ist super. Wir wollen alle, dass es bald losgeht", sagt Kapitän Maximilian Arnold.

Acht Tage lang haben sich die Nachwuchs-Fußballer in Grassau auf die EM vorbereitet, nun geht es am Freitag noch einmal für vier Tage nach Hause. "Die werde ich intensiv nutzen, um noch einmal abzuschalten und mich zu fokussieren auf das Wesentliche", kündigt Arnold an. Am Mittwoch kommender Woche hebt dann der Flieger von Frankfurt nach Krakau ab, am Sonntag steht das erste EM-Spiel gegen Tschechien an.

"Sowas kann man nicht einfach von heute auf morgen per Knopfdruck abschalten"

Gerade Spieler wie Arnold und Yannick Gerhardt, die mit dem VfL Wolfsburg erst in der Relegation den Klassenverbleib schafften, haben eine lange und anstrengende Saison hinter sich. "Sowas kann man nicht einfach von heute auf morgen per Knopfdruck abschalten", sagte Arnold. Bei der U21 sollen er und seine Teamkollegen nun den Kopf wieder freibekommen - und ihre Lockerheit zurückerlangen. "Das war jetzt das erste Mal im Training, dass man ohne Druck einfach aufspielen konnte, auch mal ein bisschen Blödsinn machen konnte", berichtet Gerhardt.

Für die heiße Phase der EM-Vorbereitung hat Kuntz ein Sporthotel in Grassau am Chiemsee gewählt. Frische Landluft, ein großer Garten mit gemütlichen Liegestühlen und Sonnenschirmen, die Berge vor der Tür - hier sollte die Grundlage für den Erfolg in Polen gelegt werden. "Das hört sich für einen Fußballer so ein bisschen komisch an, aber das ist für das Auge und für den Kopf gut", sagt Kuntz. Angreifer Davie Selke urteilt: "Die Abgeschiedenheit, man ist hier so ein bisschen im Ländlichen, was glaube ich ganz gut ist, bevor wir zur EM fliegen."

Ein- bis zweimal am Tag bat Kuntz seine Spieler zum Training. "Wir hatten schon ein paar knackige Einheiten, wir haben auch ordentlich gearbeitet", sagt Selke. Doch zwischendurch standen immer wieder besondere Events wie eine Fahrradtour zum Chiemsee oder ein Abend mit dem Gesellschaftsspiel Tabu an. "Da musste ich zum Schluss schon grinsen, weil die Spieler das mit sehr viel Begeisterung angenommen haben", sagt Kuntz schmunzelnd über die Erfahrungen der oft auf ihre Smartphones fixierten Nachwuchs-Profis mit dem analogen Brettspiel.

Die U21 eine Art Wohlfühloase

Einig sind sich alle: Der Zusammenhalt in der Mannschaft, die teils schon über mehrere Jahre zusammenspielt, passt. "Was den Teamgeist anbelangt, sind wir sogar einen Schritt weiter, als ich gedacht habe", berichtet Kuntz. "Wir haben immer eine sehr gute, witzige Zeit hier bei der U21", sagt Selke. Für den Stürmer, der bei RB Leipzig zuletzt kaum zum Einsatz kam, ist die U21 ohnehin eine Art Wohlfühloase. "Ich habe immer ein gutes Gefühl gehabt, ich habe immer hier das Vertrauen gespürt", sagt der künftige Stürmer von Hertha BSC. "Ich glaube, dass das uns Spielern gut tut."

Arnold & Co. können es nach acht Tagen in Grassau nun trotz der zurückliegenden langen Saison kaum erwarten, dass die EM beginnt. "Jetzt sind wir einfach bereit. Am besten wäre es, wenn morgen die EM starten würde, weil man immer so lange hinfiebert auf diesen Termin", sagt der Mittelfeldspieler. "Wir freuen uns riesig, wir sind bereit." -dpa