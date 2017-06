Jugend musiziert Bundesentscheid: Regionale Talente preisgekrönt

24 Punkte und ein 1. Preis im Bundesfinale: Viel mehr geht nicht. Theresa Seeholzer (links) aus Trostberg mit ihrer Violin-Duo-Partnerin Gesine Hadulla, die auch noch in der gemischten Streicherbesetzung zusammen mit ihrer Schwester Antonia einen 1. Preis schaffte. − Foto: privat 24 Punkte und ein 1. Preis im Bundesfinale: Viel mehr geht nicht. Theresa Seeholzer (links) aus Trostberg mit ihrer Violin-Duo-Partnerin Gesine Hadulla, die auch noch in der gemischten Streicherbesetzung zusammen mit ihrer Schwester Antonia einen 1. Preis schaffte. − Foto: privat



Statt Erholung war zum Pfingstferienstart nochmal Höchstleistung gefordert – und die hat sich gelohnt. Preisgekrönt aus Paderborn vom Jugend-musiziert-Bundeswettbewerb zurückgekehrt sind die beiden Ausnahmetalente der Musikschule Trostberg: Theresa Seeholzer erspielte sich im Violin-Duo an der Seite von Gesine Hadulla (Traunstein) einen 1. Preis mit 24 Punkten. Manuel Lauerer eroberte in der Klavier-solo-Wertung einen 3. Preis mit 21 Punkten.

Schon beim Regionalwettbewerb in Traunstein und dem Landesentscheid in Bad Kissingen hatten die beiden 16 und 15 Jahre alten Trostberger mit der Maximalpunktzahl von 25 geglänzt – und für das Bundesfinale nun nochmal fleißig an ihren Stücken gefeilt. Die Konkurrenz war enorm. Von den mehr als 20000 jungen Musikern, die Anfang des Jahres zu den 160 regionalen Entscheiden angetreten waren, hatten sich 2732 für Paderborn qualifiziert. Diese stellten sich nun an sieben Tagen in fünf Solo- und sieben Ensemblewertungen an 27 Veranstaltungsorten in der ostwestfälischen Bischofsstadt den fast 100 Juroren.



− Foto: privat



Eine Leistungsschau der größten musikalischen Talente des Landes, in der sich Theresa Seeholzer mit Bravour behauptete. Theresa Seeholzers Geigenpartnerin Gesine Hadulla schaffte auch noch in der gemischten Streicherbesetzung zusammen mit ihrer Schwester Antonia (Kontrabass) einen 1. Preis mit 24 Punkten. Das Bundesfinale durfte noch ein weiteres Ensemble erleben: Michaela Sattler (Trostberg, Violine), Franziska Deser (Tittmoning, Violine), Theresa Popp (Piding, Viola) und Katharina Lang (Teisendorf, Violoncello) kamen immerhin auf 19 Punkte – angesichts des sehr hohen Niveaus in der Altersgruppe III eine reife Leistung, nur ein Punkt hinter den Preis-Kategorien. . Mit 21 Punkten wurde Manuel Lauerers ausdrucksstarker, gut 17-minütiger Auftritt belohnt. Nur ein Punkt fehlte dem 15-jährigen Gymnasiasten aus Wäschhausen sogar zu einem 2. Preis. − ttMehr am Samstag, 10. Juni, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.



− Foto: tt