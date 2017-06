Glücklicher Ausgang: Vermisste 75-Jährige nach groß angelegter Suche gefunden

Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach der Frau −Symbolbild: pnp Ein Großaufgebot an Einsatzkräften suchte nach der Frau −Symbolbild: pnp



Ein Großaufgebot an Polizei- und Feuerwehr-kräften hat am Freitagabend nach einer vermissten Frau gesucht. Die 75-Jährige aus Stetten in der Gemeinde Schnaitsee war zu Fuß unterwegs; gegen 18.20 Uhr war sie am Ortseingang von Schnaitsee, vermutlich von Lampertsham kommend, das letzte Mal gesehen worden. Nach mehrstündiger Suche wurde die an Demenz erkrankte Frau von Zeugen am Ortseingang von Obing gesehen. Eine Polizeistreife holte sie ab und übergab sie der Obhut ihres Ehemanns.

Die Polizei bedankt sich bei den Beamten, den regionalen Feuerwehren – nach den Schnaitseern waren auch die Obinger, Kienberger und Albertaicher Feuerwehrleute alarmiert worden –, Rettungsdiensten, Medien und der Bevölkerung für die Unterstützung bei der Vermisstensuche. − red