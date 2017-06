Küchenbrand in Mehrfamilienhaus: Zwei Personen verletzt

Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Eugen-Rosner-Straße in Traunstein schnell im Griff. − Foto: FDL/AKI Die Feuerwehr hatte den Brand in dem Mehrfamilienhaus an der Eugen-Rosner-Straße in Traunstein schnell im Griff. − Foto: FDL/AKI



Beim Brand einer Küche am Freitag gegen 21 Uhr in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Eugen-Rosner-Straße in Traunstein sind zwei Person leicht verletzt worden. Der Grund dafür war den Angaben der Polizei zufolge, dass die Wohnungsinhaberin die Küche verlassen hatten, nachdem sie auf dem Herd ihr Abendessen erhitzt hatte. Durch die Hitze fingen mehrere Gegenstände in der Küche Feuer. Die alarmierte Feuerwehr evakuierte das Haus und löschte den Brand in der Küche. Zwei Hausbewohner wurden wegen Verdachts auf eine Rauchgasvergiftung vorsorglich in das Klinikum Traunstein gebracht, dort aber gleich wieder entlassen.

Der Sachschaden beläuft sich auf rund 20000 Euro. Nach Abschluss der Löscharbeiten, einer Belüftung und Messung der Räume auf Schadstoffe konnten die Wohnungen wieder betreten werden. Die Feuerwehren aus Traunstein, Haslach und Wolkersdorf waren mit 86 Mann im Einsatz. Die zusätzlich alarmierten Wehren konnten wieder abdrehen. − red