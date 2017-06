Motorradfahrer (19) schwer verletzt – Anwohner kommen zur Hilfe

Mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen wurde der 19-Jährige ins Krankenhaus gebracht. −Symbolbild: pnp Mit Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen wurde der 19-Jährige ins Krankenhaus gebracht. −Symbolbild: pnp



Bei einem Motorradunfall am Samstagmorgen gegen 4.45 Uhr auf der B 306 zwischen Hammer und Hachau ist ein 19-Jähriger aus dem Gemeindegebiet Surberg schwer verletzt worden. Anwohner hatten ein lautes Geräusch gehört und schauten nach. Da sahen sie einen Motorradfahrer neben der Leitplanke liegen. Sie kümmerten sich sofort um den Verletzten und verständigten den Rettungsdienst. Der Notarzt befürchtete zuerst, dass der Biker lebensgefährliche Verletzungen erlitten haben könnte. Der 19-Jährige wurde ins Klinikum Traunstein gebracht, wo nach den ersten Untersuchungen Entwarnung gegeben werden konnte. Der junge Mann dürfte sich vermutlich nur eine Schulterverletzung zugezogen haben.

Da die genaue Unfallursache nicht sofort geklärt werden konnte, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ein Gutachter hinzugezogen. Gegenüber den Ersthelfern gab der Verletzte noch an, dass er einem Tier ausgewichen sei. An der Unfallstelle wurde ein toter Fuchs aufgefunden. Ob dieser in den Unfall verwickelt war, wird noch abgeklärt. Der junge Mann stand laut Polizei vermutlich unter Alkoholeinwirkung, weshalb im Krankenhaus noch eine Blutentnahme durchgeführt wurde. − red