250 Besucher beim erster Lindacher Motorradtreffen +++ Fotos

Ein voller Erfolg war das erste Lindacher Motorradtreffen (Lkr. Traunstein), das am Samstag beim Lagerhaus Huber in Benetsham stattfand. Bei schönstem Wetter rollten nach und nach die Vehikel auf den großen Platz – von der Vespa bis hin zur Harley Davidson. Auch Quads für große und kleine Fahrer waren mit von der Partie. Schließlich waren es laut Christian Huber, einem der Organisatoren des Motorradtreffens, etwa 250 Besucher, die sich während des Tages auf dem Platz vor dem Lagerhaus in dem Trostbeger Ortsteil tummelten.