84-Jähriger bei Verkehrsunfall auf der St2105 lebensbedrohlich verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag bei Tittmoning (Landkreis Berchtesgadener Land) ereignet. Nach Angaben der Polizei wurde dabei ein 84-Jähriger schwer verletzt.

Am Sonntag gegen 14.05 Uhr befuhr ein 84-jähriger Pkw-Fahrer aus Landshut mit seinem VW Tiguan die Staatstraße 2105 von Kai kommend in Fahrtrichtung zur B20 und wollte an der dortigen Einmündung nach links in Richtung Burghausen abbiegen. Dabei übersah er einen auf der bevorrechtigten B 20 von Burghausen in Fahrtrichtung Tittmoning befindlichen Kleintransporter, der von einem 24-jährigen aus Laufen gesteuert wurde. Beide Fahrzeuge stießen zusammen.

An der Unfallstelle waren neben Polizei und Feuerwehr ein Rettungshubschrauber, zwei Notärzte und drei Rettungswagen im Einsatz. Der 84-jährige Landshuter wurde bei dem Unfall lebensbedrohlich verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Traunstein verbracht. Seine beiden Mitfahrerinnen, eine 81-jährige und eine 84-jährige Landshuterin, wurden mit mittelschweren Verletzungen vom BRK in die Krankenhäuser nach Altötting und Trostberg eingeliefert. Der 24-jährige Fahrer des Kleintransporters wurde leichter verletzt und ebenfalls ins Krankenhaus nach Altötting verbracht.

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Sachverständiger zur Unfallstelle beordert, der ein unfallanalytisches und -technisches Gutachten erstellen wird. Die Feuerwehr Kirchheim war mit zwei Fahrzeugen und etwa 30 Einsatzkräften zur Hilfeleistung an der Unfallstelle und für notwendige Verkehrslenkungsmaßnahmen im Einsatz. − pnp