Nicht der Chiemsee, aber cool: Fridolfing hat neue Tourist-Info-Leitung

In der Ortsmitte gegenüber von Bräustadl und Parkplätzen und direkt an der Straße, ist die Tourist-Info seit etwa einem Jahr: das Reich von Magdalena Hinterhölzl (rechts) und Heidi Wallner. Dass sie an dem Standort gut sichtbar sind, finden die beiden gut. − Foto: Bernard



Noch kennt sie nicht alle Unternehmer, ist noch nicht jeden Kilometer Radweg in der Gemeinde abgerollt, und auch auf ihrer gastronomischen Ortskarte gibt es noch weiße Flecken. Aber Magdalena Hinterhölzl ist dran, am ausprobieren, sich bekannt machen und erkunden. Als "Fachkraft für wirtschaftliche und touristische Entwicklung" beschäftigt sie sich derzeit mit einem Blaulichttag, damit, wie Fridolfing in den sozialen Medien da steht und wie die Fridolfinger am See besser liegen können.

Seit dem 1. Mai ist Hinterhölzl an ihrem Schreibtisch rechts in der Tourist-Info zu finden, deren Leiterin sie ist. Dass ihre 30-Stunden-Stelle geschaffen wurde, ist Teil der neuen Marketingbemühungen der Gemeinde. Fridolfing soll bekannter werden, attraktiver für Einheimische und Gäste, das ist der Plan. Erste Stationen dieser "Dorfentwicklung" waren der erweiterte Fridolfinger Advent und das Open-Air-Konzert im April. Außerdem leistet sich die Gemeinde seit Herbst einen Tourismusberater, Michael Dyckerhoff (wir berichteten). Mit dem Fachmann plant die 30-Jährige Veranstaltungen und diskutiert, wie man Dinge am besten angeht. Und wie er ist Hinterhölzl vom Ort völlig begeistert.

"Es ist ein rühriges Dorf, Wahnsinn", schwärmt sie. "Es gibt so viel, aber man sieht es nicht auf den ersten Blick." Viele Betriebe, einen barrierefreien Badesee, die Klinik – es hätten bereits Menschen in den Ort ziehen wollen, weil diese so familiär sei – und viele Privatpersonen, die etwas auf die Beine stellten. Beim Tourismus gehe es "nicht rein um Nächtezahlen, wir sind nicht Waging oder der Chiemsee". − smb

Die Tourist-Info ist von Montag bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr und am Freitag von 9 bis 12 Uhr besetzt.Nachmittags können Interessierte immer vorbeischauen, wenn die Tür offen steht.

