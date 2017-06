Moop Mama und Mundwerk Crew rocken Anschöring +++ Fotos

Die Headliner von Moop Mama heizten dem Festival mit ihrer Brass-Musik noch einmal richtig ein – nach einem eher verhaltenen Auftakt ihres Auftritts. − Foto: Schätz Die Headliner von Moop Mama heizten dem Festival mit ihrer Brass-Musik noch einmal richtig ein – nach einem eher verhaltenen Auftakt ihres Auftritts. − Foto: Schätz



Musik und Sonne füllen den Achenpark. Es ist früher Nachmittag und die Besucher, die wenige Stunden später auf das Gelände des "Im Grünen"-Festivals strömen werden, sind über das Dorf verteilt. Überall sind kleine Gruppen zu finden, die gut gelaunt vor ihren VW Bussen sitzen und sich auf die Konzerte einstimmen. Noch herrscht in dem Gelände eher Picknick- als Tanzstimmung. Doch als die ersten Gitarren- und Trompetentöne der Trostberger Indiepop-Band LischKapelle das Gelände fluten, verändert sich die Atmosphäre. Es hat wieder begonnen, das kleine Festival, das mittlerweile für viele junge Leute aus der Umgebung nicht mehr wegzudenken ist. Mehr Fotos sehr ihr hier.

Am Samstag fand "Im Grünen" zum elften Mal statt. Es ist das größte Jugendfestival dieser Art in Bayern. "Organisiert wird es ausschließlich von jungen Leuten, die hier aus der Umgebung kommen. Sie arbeiten ehrenamtlich", erklärt der 19-jährige Julian Stadler, der zusammen mit Josef Sailer für das Booking der Bands verantwortlich ist. "Wir schreiben viele Bands an und lassen dann in einer Facebookgruppe unter den Helfern abstimmen." Das Konzept scheint zu funktionieren: Viele Gäste äußerten sich positiv über das diesjährige Line-Up.

"Dieses Jahr ist wirklich alles perfekt gelaufen", fasst Julian Stadler den Abend zusammen. Er kümmert sich Backstage um einen reibungslosen Ablauf. Auch die stark vertretene Security, die von den Zuschauern als "sehr freundlich" wahrgenommen wird, bestätigt diese Einschätzung. 2000 Leute besuchen das ausverkaufte Festival an diesem Tag und genießen neben der Musik auch die Götzinger Ache. Diese fließt durch das Festivalgelände und wird von vielen dazu genutzt, sich zwischendurch abzukühlen.

