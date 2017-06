Unfall beim Abbiegen: Fünf Leichtverletzte

Fünf Leichtverletzte und einen Sachschaden in Höhe von etwa 23000 Euro hat ein Unfall am Sonntagvormittag auf der Staatsstraße bei Arlaching in der Gemeinde Chieming (Landkreis Traunstein) gefordert. Um 10.15 Uhr war ein 57-Jähriger aus Hachenburg in Arlaching in Richtung Traunstein unterwegs. Er wollte noch in Arlaching nach links in die Straße Am Anger abbiegen.

Ein 70-jähriger Dorfener, der mit seinem Wagen in die selbe Richtung fuhr, wollte das Auto des Hachenburgers überholen. Er registrierte nicht, dass der 57-Jährige bereits begonnen hatte, abzubiegen. Bei dem Zusammenstoß beider Fahrzeuge wurden der Dorfener und seine 69-, elf-, neun- und vierjährigen Mitfahrer leicht verletzt. Beide Fahrzeuge haben nur noch Schrottwert. Sie mussten abgeschleppt werden. − red