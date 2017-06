Warum man in London einen Staubwedel braucht

Schüler der achten Jahrgangsstufe der Walter-Mohr-Realschule Traunreut haben viele interessante Impressionen auf ihrer Fahrt in England gesammelt. − Fotos: privat Schüler der achten Jahrgangsstufe der Walter-Mohr-Realschule Traunreut haben viele interessante Impressionen auf ihrer Fahrt in England gesammelt. − Fotos: privat



Seit acht Jahren organisiert Englischlehrerin Anja Schindler jedes Jahr eine Sprachreise für die Schüler der achten Jahrgangsstufe der Walter-Mohr-Realschule Traunreut. Von der diesjährigen Reise berichten die Schüler selbst.

"Wir sind vor circa 20 Stunden aufgebrochen. Unsere Reise führte uns quer durch Deutschland bis zum Fährhafen in Calais. Nach einem kurzen Blick auf unsere Pässe lassen uns die Zollbeamten rasch mit dem Bus auf die Fähre. Jetzt schippern wir auf dem Ärmelkanal hinüber nach England.

Langsam geht die Sonne auf, und so begrüßen uns die Kreidefelsen von Dover in all ihrer Pracht. Das Wetter ist perfekt. Unser Ziel, Bournemouth, zeigt sich von seiner besten Seite, und da wir noch reichlich Zeit haben, bis die Gasteltern kommen, können wir sogar noch Meer und Strand genießen, bevor der Englischunterricht an der Cavendish School of English beginnt. Schließlich sind wir hier, um unser Englisch zu verbessern. Dies geschieht jedoch nicht nur an der Sprachschule, sondern vor allem auch durch die englischen Vorträge der Guides, die uns auf den Ausflügen begleiten.



Ein kleines Mädchen sitzt weinend auf den Schultern seines Vaters, der es durch die Menschenmassen der Londoner Innenstadt trägt. Doch dann kommen wir – das heißt, zunächst kommt erst einmal ein großer, bunter Staubwedel, der sich auf Augenhöhe des Mädchens an ihr vorbeischiebt. Angesichts dieses seltsamen, regenbogenfarbenen Plüschteils vergisst die Kleine ganz, dass sie eigentlich traurig ist, und hört auf zu weinen. Sie verfolgt gespannt, wie sich nun ein zweiter Staubwedel durch die Menschen bewegt. Hinter den Wegweisern aus Plüsch ziehen 103 Traunreuter Realschüler her. Das sind wir.



