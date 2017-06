Mit dem Rad auf der A8: 20-Jähriger will wieder heim nach Guinea

Mit einem Fahrrad war der 20-Jährige auf der Autobahn unterwegs. −Symbolbild: pnp Mit einem Fahrrad war der 20-Jährige auf der Autobahn unterwegs. −Symbolbild: pnp



Aufregung herrschte am Freitagnachmittag im dichten Urlaubsverkehr auf der A8. Auf Höhe der Ausfahrt Felden-Süd war neben Massen von Urlaubern und Pendlern in ihren Autos auch ein 20-jähriger Mann aus Guinea unterwegs, der brav auf der rechten Seite mit einem Mountainbike in Richtung Süden strampelte. Nach zahlreichen Anrufen in der Einsatzzentrale der Polizei konnte eine Motorradstreife der Verkehrspolizei Traunstein den Radler stoppen.

Schnell stellte sich heraus, dass sich der 20-Jährige illegal im Bundesgebiet aufhielt. Beamte der PI Fahndung Traunstein brachten den Mann aus Guinea samt Fahrrad zur Dienststelle in Urwies. Im Gegensatz zu manch anderer Kundschaft der Schleierfahndung zeigte sich der Mann äußerst redselig und gab bereitwillig Auskunft über den Grund seiner Radtour Richtung Afrika. Demzufolge hat es ihm, nachdem er in den Niederlanden einen Asylantrag gestellt hatte, dort nicht so gut gefallen. Daher reiste er weiter nach Deutschland und wurde an das Aufnahmezentrum in München verwiesen. Nachdem er dieses nach langer Suche nicht gefunden hatte, beschloss er, wieder heim nach Guinea zu fahren, da es dort, so wörtlich, "lustiger" sei.

Dazu nahm er zunächst einen Zug in Richtung Salzburg und verließ ihn im Bereich Bernau/Felden aus unbekannten Gründen wieder. Ein plötzlicher Panikanfall aufgrund einer vermeintlichen Verfolgung veranlasste den 20-Jährigen dazu, ein unversperrtes, am Bahnhof abgestelltes Mountainbike an sich zu nehmen. Dieses sah er dann als geeignetes Reisemittel für die doch eher weite Reise in Richtung Afrika an und radelte auf der Autobahn in Richtung Süden. Eine Gefahr für sich oder andere sah er dabei nicht. Im Gegenteil, seiner Meinung nach war am Ende dieser Autobahn seine Heimat, nach der er so Sehnsucht hatte. Nachdem er keinen Asylantrag stellen wollte, wurde der Afrikaner polizeilich aufgefordert, Deutschland schnellstens, aber nicht mit dem Fahrrad, zu verlassen. Der Besitzer des Rades wird nun übrigens gesucht. − red