KfA-Cityhaus schließt zum Jahresende - Haus soll nicht leer stehen

Ob das City-Haus in Traunreut, das seit über 50 Jahren die Stadtmitte prägt, als Modehaus bestehen bleibt, ist ungewiss. Der Handelsbetrieb KfA City Haus Gerer GmbH und Co.KG jedenfalls wird Ende dieses Jahres eingestellt.



Das Modell eines Kaufhauses, das die Grundversorgung eines Ortes abdeckt, hat heute keine Chance mehr. Zumindest in Traunreut (Landkreis Traunstein). Das sagt der Geschäftsführer der KfA Cityhaus Gerer GmbH & Co. KG, Christian Gerer. Die Voraussetzungen hätten sich total geändert: "Das Dinosaurier-Modell ,Alles unter einem Dach‘ hat keine Chance mehr", stellt er fest. Deshalb wird der Handelsbetrieb Ende dieses Jahres eingestellt.

"Wir sind nicht insolvent", betont Gerer gegenüber der Heimatzeitung. "Aber wenn wir so weiter- machen, werden wir in zwei bis drei Jahren ein Problem bekommen." Fakt ist, dass es in Traunreut große Anbieter etwa für die Sortimentsliste Haushalt-, Spiel- und Schreibwaren gibt, die in seinem Haus, das er erst im vergangenen Jahr um eine exklusive Wäsche- und Dessous-Welt erweitert hat, nur noch eine untergeordnete Rolle spielen. Spürbar sei auch die Konkurrenz durch das Internet. Über das Internet zu wettern, bringe aber nichts: "Es ist nun einmal da."

Die Räume im Erd- und Obergeschoss werden nicht leer stehen

Das Schlimmste sei für ihn gewesen, den rund 50 Mitarbeitern zu erklären, dass eine massive Veränderung anstehe. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aber noch nicht klar, ob in dem früheren "Kaufhaus für Alle" weiterhin ein Modegeschäft betrieben wird. "Ich kann dazu konkret noch nichts sagen", erklärt der 55-Jährige. Die Räume im Erdgeschoss und ersten Obergeschoss werden jedenfalls nicht leer stehen. Sein Wunsch wäre es, einen mittelständischen Modeanbieter in sein Haus zu holen.

Sollte sich eine Lösung auftun, könnten auch einige Jobs der Mitarbeiter, denen durch die Auflösung des Handelsbetriebes fristgerecht gekündigt werden musste, gerettet werden. Während die Nutzung des Erdgeschosses und ersten Obergeschosses noch ungeklärt ist, gibt es bereits Pläne für die weiteren Flächen. Nach Angaben von Gerer sollen im zweiten Obergeschoss Wohnungen entstehen. Des Weiteren soll das zweite Obergeschoss um attraktive Penthouse-Wohnungen mit Bergblick aufgestockt werden. Die Wohnungen sollen entweder verkauft oder vermietet werden.

