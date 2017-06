Erster Peter-Baumgartl-Preis der Linken geht an die "Henastoibande"

Die Partei Die Linke hat erstmals den Peter-Baumgartl-Preis verliehen. Die Linken-Funktionäre Ludwig Knapp (links) und Werner Eckl (rechts) überreichten Blumen und Urkunde an Andra Catranici und Georg Simmerl von der Henastoibande. − Foto: mix Die Partei Die Linke hat erstmals den Peter-Baumgartl-Preis verliehen. Die Linken-Funktionäre Ludwig Knapp (links) und Werner Eckl (rechts) überreichten Blumen und Urkunde an Andra Catranici und Georg Simmerl von der Henastoibande. − Foto: mix



Erstmals hat die Partei die Linke in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land den mit 500 Euro dotierten "Peter-Baumgartl-Preis" ausgelobt und verliehen. Der Preis wurde am Sonntag in der TuS-Sportgaststätte an Vertreter der "Henastoibande" übergeben: für ihren besonderen Einsatz für eine friedvolle, tolerante und weltoffene Gesellschaft.

Ludwig Knapp, geschäftsführender Vorsitzender der Linken in Traunstein und Berchtesgadener Land, erklärte bei der Verleihung, dass der starken Entwicklung der neuen Rechten etwas entgegengesetzt werden müsse. Der neu eingeführte Peter-Baumgartl-Preis solle Engagement belohnen, das dieser rechten Tendenz entgegenwirkt.

Namensgeber Peter Baumgartl war Gründungs- und Vorstandsmitglied des Kreisverbandes Traunstein/Berchtesgadener Land der Linken und Mitglied der VVN/BdA Traunstein (Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes – Bund der Antifaschisten). Er habe sich stets für eine tolerante und offene Gesellschaft eingesetzt und sei nicht nur "ein absolut wertvolles Mitglied der Partei, sondern ein guter Freund" gewesen. Er starb beim Felssturz in Stein im Januar 2010, am 7. Juni wäre Peter Baumgartl 53 Jahre alt geworden.

Die Jury sei sich ziemlich schnell einig gewesen, dass eine Organisation den Preis bekommen solle, nicht eine Einzelperson, und dass die Jugend ihn verdient habe: die "Henastoibande". Sie besteht seit 2008 im Berchtesgadener Land und setzt sich für mehr Menschlichkeit und sozialen Aufbau ein. Die jungen Mitglieder organisieren Demos und Veranstaltungen für soziale Projekte, treten für Demokratie und Toleranz ein. Der eingetragene Verein geht auf einen ehemaligen Kinder- und Jugendtreff zurück, der seinen Sitz in einem Hühnerstall im Rupertiwinkel hatte. − mixMehr am Mittwoch, 14. Juni, im Traunreuter Anzeiger/Trostberger Tagblatt.