Neues Depot für Tuffsteine: Schwere Brocken ziehen um

Drei mal drei mal drei Meter ist die Grube groß, in der der Tuff-Rest eingegraben wurde. −Foto: Lex



Wer in den vergangenen Monaten über den Kirchenparkplatz in Asten gegangen ist, hat sie wahrscheinlich gesehen: Tuffsteine. Und manche werden bemerkt haben, dass sie seit dem Ende vergangener Woche verschwunden sind. Die unregelmäßigen, teilweise schon leicht mit Moos überzogenen Quader lagern nun in einer drei Meter hohen, drei Meter breiten und drei Meter tiefen Grube im Pfarrgarten.

Der Grund der Grabungsarbeiten: Für die Sanierung der Astener Kirche zu deren 555-Jahr-Jubiläum im vergangenen Jahr benötigten die Restauratoren Tuff. Und zwar alles, was die Astener auf Reserve gelagert hatten, damit die Mauern möglichst passgenau geflickt werden konnten. "Ich hatte jeden Stein in der Hand", erinnert sich Kirchenpfleger Georg Lex. Im vergangenen Jahr holte er den Vorrat mit seinem Neffen Lukas zusammen kipperladungsweise aus dem Depot in einem Waldstück bei Aichlberg. Das Dorf gehört zur Gemeinde Burgkirchen, aber zur Pfarrgemeinde Asten.

Manche der schweren Brocken dürften nach dem Bau der Astener Kirche übrig geblieben sein, einige sind über die Jahre dazu gekommen – als Reserve für Ausbesserungsarbeiten. "Die sind auf mehreren Baustellen gewesen", weiß Lex: An manchen Steinen befinden sich noch Reste von Mörtel. "Die Astener haben immer geschaut, dass was dazu kommt." Denn Tuff ist selten geworden.

Daher auch der Aufwand, der Transport, die Erdarbeiten. Wenn man keine Tuffsteine habe, müsse man immer zusehen, wo man sie herkriege, sagt Lex. "Die verkaufen sich wie Gold." − smbMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 14. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.