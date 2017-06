Großbrand in landwirtschaftlichem Anwesen

Zu einem Großbrand bei Staudach sind die Feuerwehren am Dienstagnachmittag ausgerückt. − Foto: Lamminger Zu einem Großbrand bei Staudach sind die Feuerwehren am Dienstagnachmittag ausgerückt. − Foto: Lamminger



Ein Feuer ist am Dienstagnachmittag in einem landwirtschaftlichen Anwesen in Staudach-Egerndach (Landkreis Traunstein) ausgebrochen. Das teilte das Polizeipräsidium Oberbayern Südost in einer ersten Presseaussendung mit. Der Brand ist gegen 16.30 Uhr ausgebrochen.

Derzeit sind etliche Feuerwehren mit den Löscharbeiten beschäftigt. Das Wohnhaus ist voraussichtlich jedoch nicht mehr zu retten, so die Polizei. Personen kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei Traunstein wird die Ermittlungen zur Brandursache nach den abgeschlossenen Löscharbeiten aufnehmen. − pnp