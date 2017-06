Beim Einbiegen: Autofahrer übersieht Biker

Das Motorrad musste nach dem Unfall zwischen Engelsberg und Emertsham bei Schabing aufgeladen werden. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. − Foto: FDL/BeMi Das Motorrad musste nach dem Unfall zwischen Engelsberg und Emertsham bei Schabing aufgeladen werden. Der Fahrer kam ins Krankenhaus. − Foto: FDL/BeMi



Ein Motorradfahrer aus dem Landkreis Traunstein ist am Dienstagnachmittag gegen 16.40 Uhr von einem Autofahrer übersehen, mit der Motorhaube erfasst und dabei mittelschwer verletzt worden. Nach Informationen unseres Reporters war der Biker auf der Kreisstraße TS 8 von Engelsberg kommend in Richtung Emertsham unterwegs. Auf Höhe von Schabing bog der Lenker eines VW Golf, der ebenfalls aus dem Landkreis Traunstein stammt, von einer Gemeindestraße nach links auf die Kreisstraße ein. Der Motorradfahrer hatte keine Möglichkeit mehr auszuweichen und kollidierte mit dem Golf am vorderen rechten Eck. Der verletzte Mann wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus nach Altötting gebracht. Der Autofahrer blieb unverletzt. Der Sachschaden dürfte bei 4000 Euro liegen. Die Freiwillige Feuerwehr Engelsberg säuberte die Fahrbahn und lenkte den Verkehr. Die Polizei Trostberg hat den Unfall aufgenommen. − Foto: FDL/BeMi