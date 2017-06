B304 zwischen St. Georgen und Hörpolding wieder freigegeben

Von der Kreuzung in St. Georgen bis nach Hörpolding ist die erneuerte B304 gestern wieder für den Verkehr freigegeben worden. − Foto: mix Von der Kreuzung in St. Georgen bis nach Hörpolding ist die erneuerte B304 gestern wieder für den Verkehr freigegeben worden. − Foto: mix



Der erste Bauabschnitt der B304 zwischen St. Georgen und Hörpolding ist am Mittwochnachmittag für den Verkehr freigegeben worden. Bald schon waren die ersten Autos auf der neu asphaltierten Strecke unterwegs. Der zweite Bauabschnitt, also die weitere, bisher gesperrte Strecke zwischen Hörpolding und Matzing soll nach Auskunft des Staatlichen Bauamtes im Lauf der nächsten Woche, spätestens am 24. Juni, freigegeben werden.

Die Arbeiten auf der gut vier Kilometer langen Strecke beinhalteten im Wesentlichen das Abfräsen der oberen, etwa zehn Zentimeter dicken Schicht samt Ausbesserung tiefergehender Schadstellen sowie das Aufbringen einer Zwischen- und schließlich der Asphaltdeckschicht, wie Diplom-Ingenieur Markus Bodenmeier gegenüber der Heimatzeitung erläuterte. Dazu kamen noch kleinere Maßnahmen wie etwa das Auswechseln der Deckel in der Straße für den Wasserbeschaffungsverband Matzing. − he