Zwei Kammerer Ortsvereine feiern Doppeljubiläum

Das Festbier für das Doppeljubiläum in Kammer kommt aus der Brauerei Schnitzlbaumer. Der Sud ist bestens gelungen. Darin waren sich die Mitglieder des Festausschusses mit Bräu Philipp Frauendörfer (Dritter von rechts) bei der Bierprobe einig. − Foto: ko



Ganz im Zeichen zweier Jubiläen großer Ortsvereine steht die ehemalige Gemeinde Kammer von Freitag, 16., bis Sonntag, 25. Juni: Der Trachtenverein "Eschenwald" Rettenbach begeht sein 90-jähriges Bestehen, und der älteste Verein in der ehemals selbstständigen Gemeinde, die Krieger- und Soldatenkameradschaft (KSK) Kammer, wird 150 Jahre alt. Das feiern die beiden Vereine mit einem bunten Festprogramm, das sich zum größten Teil im 1500 Personen fassenden Festzelt am Ortsausgang von Rettenbach in Richtung Reichsberg abspielt. "Die Vorbereitungen sind reibungslos verlaufen; jetzt hoffen wir nur noch auf schönes Wetter", sagen die Festleiter Sebastian Reischl vom Trachtenverein und Peter Freutsmiedl von der KSK.

Der Festreigen beginnt am Freitag, 16. Juni, mit dem Bieranstich durch den Schirmherrn, Oberbürgermeister Christian Kegel, und er endet am Sonntag, 25. Juni, mit dem Festsonntag des Trachtenvereins. Bereits am kommenden Sonntag begeht die KSK ihr Jubiläum. Weitere Höhepunkte sind der Theaterabend am Samstag, 17. Juni, das Konzert der STS-Coverband "Auf a Wort" am 20. Juni und der Kabarettabend mit Wolfgang Krebs am 22. Juni. − koEine ausführliche Vorschau lesen Sie in der Donnerstag-/Freitag-Ausgabe, 15./16. Juni 2017, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.