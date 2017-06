"Brachialer Angriff" des Vermieters

Traunstein/Trostberg. "Ihr seid keine Menschen, sondern Tiere." Mit diesen Worten soll ein 52-jähriger Pallinger in einer Wohnung in Trostberg einen 38-jährigen anerkannten Asylbewerber und dessen Sohn beleidigt haben. Außerdem liegen dem Angeklagten vor dem Amtsgericht Traunstein vorsätzliche Körperverletzung und Hausfriedensbruch zur Last. Ein Urteil erging noch nicht. Richter Christopher Stehbergerwill weitere Zeugen hören. Der Angeklagte und das mutmaßliche Opfer bezichtigen sich gegenseitig, aggressiv geworden zu sein und Straftaten begangen zu haben.

Der 52-Jährige hatte dem Flüchtling am 9. August 2016 ein möbliertes Zimmer vermietet. Laut Anklage soll der Vermieter am 1. Oktober 2016 unangemeldet und unberechtigterweise den Raum betreten haben. Mindestens zweimal soll er dem Flüchtling mit der Hand ins Gesicht geschlagen und dem Mann dabei eine kleine Schürfwunde an der Stirn zugefügt haben. Dann soll der Angeklagte den Mieter gewürgt und schmerzhaft an den Ohren sowie den Handgelenken gepackt haben. Dabei soll er den 38-Jährigen mit der besagten Äußerung beschimpft haben.

Der 52-Jährige hatte mit Dr. Klaus Hellenschmidt aus Laufen, dem früheren Direktor des dortigen Amtsgerichts, einen gewieften Pflichtverteidiger zur Seite. Der Anwalt tat sich schwer, seinen wortgewandten Mandanten – der haarscharf an einer Ordnungsstrafe des Gerichts wegen ungebührlichen Benehmens vorbeischrammte – im Redefluss zu bremsen.

Der Verteidiger erklärte, der 52-Jährige sei "auf Einladung" des Asylbewerbers in das Zimmer gegangen – um ihm zu erklären, dass er das Zimmer räumen müsse. Von dem Mieter und dessen Sohn sei er aggressiv und mit geballten Fäusten empfangen worden. Der Sohn habe mit einer täuschend echten Pistole hantiert.

Der Prozess wird am Mittwoch, 5. Juli, um 8.30 Uhr fortgesetzt. − kdMehr darüber lesen Sie am Samstag, 17. Juni, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.