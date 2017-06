Kampf dem "Coffee to go"-Müllberg: Bäckerbecher kommt

Doppelwandig und bruchsicher präsentiert sich der Thermobecher der Bäckerinnung. Doppelwandig und bruchsicher präsentiert sich der Thermobecher der Bäckerinnung.



Die Bäckerinnung Traunstein/Berchtesgadener Land will mit ihrer neuesten Kampagne einen Beitrag zum Abfallvermeidung leisten: Ab kommendem Montag führt sie den "Innungsbecher" ein. Die Idee ist einfach: Für den "Coffee to go" kauft sich der Kunde in einer der teilnehmenden Filialen den "Innungsbecher" und lässt ihn mit seinem Lieblingskaffeegetränk befüllen. Die erste Füllung ist kostenlos. Im Gegensatz zu Einwegbehältern, die im nächsten Papierkorb landen, behält der Kunde den Becher und kann ihn beim nächsten Besuch in einer Bäckerfiliale gegen einen neuen eintauschen. "Aus hygienischen Gründen ist es nicht möglich, dass der bereits benutzte Becher sofort wieder neu befüllt wird. Er muss zuerst in die Spülmaschine", erklärt Obermeister Stefan Neumeier.

Der Innungsbecher ist ein doppelwandiger, bruchsicherer Thermobecher aus spülmaschinengeeignetem Hartplastik. Er hat ein Fassungsvermögen von 0,3 Litern. Er besitzt einen Trinkdeckel mit Drehverschluss, so dass nichts verschüttet werden kann. Blickfang auf dem weißen Becher ist das Logo der Bäckerinnung. Im Verkaufsraum oder im Schaufenster wird mit dem Plakat "Mia san dabei" auf die Teilnahme an der Aktion hingewiesen.