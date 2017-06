Zukunft der Volkshochschule Waginger See ist ungewiss

Seit fast einem Vierteljahrhundert leitet Elmar Schwarz unter Mithilfe seiner Frau Anneliese ehrenamtlich die Volkshochschule in der Marktgemeinde Waging am See. − Foto: Eder Seit fast einem Vierteljahrhundert leitet Elmar Schwarz unter Mithilfe seiner Frau Anneliese ehrenamtlich die Volkshochschule in der Marktgemeinde Waging am See. − Foto: Eder



Ungewiss ist die Zukunft der Volkshochschule Waginger See, zu der sich die Gemeinden Waging und Kirchanschöring zusammengeschlossen haben. Nach einem Beschluss des Bayerischen Volkshochschulverbandes soll es so kleine vhs-Einheiten, wie es sie in der Region um den Waginger See und im Landkreis Berchtesgadener Land noch hat, künftig nicht mehr geben – beziehungsweise sie erhalten keine staatlichen Zuschüsse mehr. So gibt es seit einiger Zeit in diesem Gebiet erste Sondierungsgespräche, ob nicht aus den Kommunen Waging am See, Kirchanschöring, Laufen, Freilassing und Saaldorf-Surheim eine große Volkshochschule Rupertiwinkel entstehen soll.

Dies hätte allerdings weitreichende Auswirkungen und brächte gravierende Änderungen gegenüber dem bisherigen Stand mit sich – und wohl auch höhere Kosten. Das sagt Elmar Schwarz, der seit 23 Jahren zusammen mit seiner Frau Anneliese die Waginger vhs organisiert – gegen eine kleine Aufwandsentschädigung. In einem Gespräch mit unserer Zeitung schildert Schwarz die Ausgangssituation und die möglichen Folgen.

Vor allem sieht Schwarz ein Problem und nicht zuletzt auch einen Kostenfaktor dahingehend, dass nach dem Beschluss des Verbandes hohe Qualitätskriterien zu erfüllen sein werden. Dabei geht es unter anderem darum, dass mit jedem Kursleiter und auch mit Gemeinde und den Besitzern der Veranstaltungsorte Verträge abgeschlossen werden müssen, dass alle Funktionen schriftlich niederzulegen sind, dass die Eignung der Kursleiter vorab festzustellen ist. − heMehr dazu lesen Sie am Samstag, 17. Juni, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.