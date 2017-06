Sie wolln wieder haam – nach Tittmoning: Auf a Wort in der Burg

Gut gelaunt sind Bernhard Schmied (links) und Robert Ertl beim Gespräch auf dem Stadtplatz. Die beiden Tittmoninger sind schon gespannt, wie ihr "Heimspiel" in der Burg laufen wird. − Foto: Bernard Gut gelaunt sind Bernhard Schmied (links) und Robert Ertl beim Gespräch auf dem Stadtplatz. Die beiden Tittmoninger sind schon gespannt, wie ihr "Heimspiel" in der Burg laufen wird. − Foto: Bernard



Sie wollten schon lange einmal wieder in ihrer Heimatstadt spielen. "Ich war ziemlich lästig", erinnert sich Bernhard Schmied. Bei jeder Gelegenheit hat der Bassist der STS-Coverband Auf a Wort den Bürgermeister "angehaut", wie es mit einem Auftritt in Tittmoning aussehe – schließlich kam die Zusage. Am 7. Juli spielen die sechs Musiker nun ein Open-Air-Konzert im Burghof. Am Schlagzeug wird Robert Ertl sitzen, der wie Schmied in der Stadt geboren ist und lebt.

Für die zwei wird es ein besonderer Abend. Sie werden wohl genauer als sonst darauf achten, wie ihre Musik bei den Leuten ankommt, die sie Tag für Tag sehen. Aber besonders nervös seien sie nicht, wehren beide ab. Das wäre auch etwas ungewöhnlich – angesichts dessen, dass sie seit Jahren oft mehrmals im Monat auf der Bühne stehen und sitzen. Denn für eine Coverband, die sich auf Austropop und besonders die Lieder einer Kombo fokussiert, ist Auf a Wort gut im Geschäft.

Dass sie in einer Band spielen wollen, haben der 51-jährige Schmied und der 43-jährige Industriekaufmann Ertl schon früh gewusst. Der Bassist hörte mit etwa 13 Jahren eine Rockband im Festzelt, "und dann habe ich mir meinen ersten Bass gekauft". Den er auf dem Moped transportierte. Ertl, der in etwa dem gleichen Alter mit einem Freund als "Salzach-Buam" auf Kinderfaschingen spielte, hatte einen Chauffeur für sein Drumset: Es stand im Lieferwagen, wenn sein Vater Getränke ausfuhr.

Dass die drei Gründer von Auf a Wort, die "Frontmänner" und Gitarristen Chris Huber, Peter Schuster und Mathias Rasch, sich nach einer Band umsehen sollten, hatte Schlagzeuger Ertl vorgeschlagen. Zu sechst – das Keyboard spielt Martin Zunhammer – traf sich die Gruppe in der Traunwalchener Musikschule zur Testprobe. "Es wurde für gut befunden", erinnert sich Ertl. Zwei Monate später spielten sie ein ausverkauftes Konzert in Traunreut, eine Woche später das zweite. − smbBeginn des Konzerts im Tittmoninger Burghof ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Ausweichort bei Schlechtwetter ist die Schulturnhalle. Infos und Tickets unter www.rockshop-landshut.de und in der Tourist-Info Tittmoning, Telefon 08683/7007-10.

