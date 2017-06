Ritter des Boxrings: Das Wiegen von Serge Michel im Video +++ Fotos

81,5 Kilogramm zeigte die Waage bei Serge Michel an. Boxstall-Chef Alexander Petkovic (links) schickt seine große Halbschwergewichts-Hoffnung also optimal austrainiert in den Ring. - F.: Andreas Falkinger 81,5 Kilogramm zeigte die Waage bei Serge Michel an. Boxstall-Chef Alexander Petkovic (links) schickt seine große Halbschwergewichts-Hoffnung also optimal austrainiert in den Ring. - F.: Andreas Falkinger



Auf den Plakaten für die 2. Profi-Box-Gala am Samstag, 17. Juni, in der Traunreuter TuS-Halle werden sie als die Gladiatoren der Neuzeit angepriesen. Am Freitagnachmittag posierten sie mit den Rittern des Mittelalters um die Wette. Flankiert von den Kettenhemd-bewehrten und Lanzen tragenden "Trostberger Rittersleuten" traten die Hauptdarsteller der Petko-Fight-Night vor passender Kulisse im Innenhof der Steiner Burg- und Schlossanlage den Weg auf die Waage an.

Linktipp: Hier geht es zu den Fotos

Im Fokus der vielen Kameras stand vor allem Serge Michel, der Lokalmatador aus Traunreut, der am Samstag zu später Stunde den Hauptkampf bestreiten wird – nach zwei überzeugenden K.o.-Siegen der dritte Profi-Fight des 28-jährigen Olympiateilnehmers. Angehen wird er diesen mit austrainierten 80,5 Kilogramm Körpergewicht, ein Kilo Muskelmasse mehr, als bei seinem Heimkampf vor einem Monat.

Bei seinem Gegner Zura Mekereshvili, der georgischen Nummer 1 im Halbschwergewicht, pendelte sich die Waage gestern auf 79,3 Kilogramm ein – ein leichter Gewichts- neben einem erheblichen Größenvorteil also für Serge Michel, denn der 1,85 Meter große Traunreuter Modellathlet überragt seinen Kontrahenten um satte 13 Zentimeter. Weil – Stichwort Mike Tyson – Reichweite aber nicht alles ist im Boxen, warnt Eduard Michel, Vater und Trainer des "Bavarian Sniper", vor dem durchaus gefährlichen Kampfstil des Georgiers. "Wir haben ihn auf Video studiert. Er hat eine starke rechte Schlaghand, geht nach vorne, macht Druck. Das ist kein Angsthase, sondern ein echter Prüfstein."

Beim Aufgalopp der Faustkämpfer posierten auch die weiteren Petkovic-Asse Howik Bebraham (Leichtgewicht), Francesco Pianeta (Schwergewicht) und Vartan Avetisyan (Supermittelgewicht). Moderiert wurde das Ganze von Dave Kaufmann, der am Samstag ab etwa 18 Uhr als Ringsprecher für Stimmung in der TuS-Halle sorgen wird. Ein weiterer Show-Act ist der Auftritt der "Infinity Polesports"-Tänzerinnen aus Burgkirchen. Lena Groh und Natascha Murawjew werden das Publikum mit Poledance, also akrobatischen Tanzeinlagen an der vertikalen Stange, begeistern. Gut 1000 Zuschauer haben in der TuS-Halle Platz, noch gibt es rund 300 Karten an der Abendkasse.

Vor Ort sein wird auch ein Kamerateam des Bayerischen Fernsehens. Der Beitrag über die Fight-Night wird dann am Sonntag um 22 Uhr in "Blickpunkt Sport" gesendet.

Video: Das Wiegen von "Bavarian Sniper" Serge Michel

(Kamera: Thois)

Einen ausführlichen Bericht finden Sie am 17. Juni in der Heimatzeitung.